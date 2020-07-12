Маникюр 2020: красивый дизайн ногтей на миндалевидные ногти (Фото)

1 Несмотря на то, что миндальную форму можно придать ногтям любой длины, наиболее популярными считаются средние и длинные. Они смотрятся более естественно, что позволяет реализовывать практически любые варианты дизайна.

2 При этом самым гармоничным в данном случае будет покрытие в бежевом оттенке. В качестве декора для этого решения лучше всего будут смотреться не слишком броские акценты в стиле минимализм.

3 Более смелый, яркий дизайн лучше всего выполнять в актуальных оттенках. В 2019 году к ним принадлежит классический красный цвет, винный, бордовый, фиолетовый, зеленый и синий. Все также актуальными остаются белый, черный и серый цвет. Они более универсальные и сдержанные.

4 Отдельно стоит отметить пастельную цветовую гамму, которая просто потрясающе красиво смотрится на ногтях миндальной формы. Такое сочетание выглядит очень нежно, поэтому девушки часто выбирают его для романтических свиданий или даже в качестве свадебного маникюра.

5 Что касается фактуры, то в этом году актуальными будут все варианты. Глянцевое покрытие смотрится ярко, свежо независимо от выбранного оттенка.

6 Матовая фактура сейчас на пике популярности. Все дело в том, что ее можно комбинировать и с другими вариантами, а также рисунками. Это позволяет сделать некий акцент в дизайне.

7 Ежегодно тренды в мире нейл-арта меняются, но все же некоторые из них остаются в моде далеко не первый год. Но все же, рекомендуем просматривать их каждый сезон, так как могут появляться интересные новинки.

8 Наверное, каждая модница знает, что один из самых востребованных вариантов дизайна ногтей – это, конечно же, флористика.

9 Он может быть выполнен в любом стиле, начиная с еле заметных деталей и заканчивая крупными, объемными рисунками.

10 Различные бутоны, цветы и даже листики прекрасно будут смотреться на ноготках миндальной формы независимо от длины.

11 Любителям лаконичных, не слишком броских рисунков точно понравится мраморный дизайн. Он прекрасно сочетается со слегка заостренной формой ногтей и смотрится стильно в любом цветовом исполнении.

12 Что касается декора, то он практически не используется. Все потому, что главным акцентом все же должен оставаться рисунок. Однако при желании можно дополнить дизайн небольшой полоской скотч-ленты в серебристом или золотистом цвете.

13 Сочетание двух-трех оттенков часто используют для градиентного маникюра. Речь идет не только о контрастных вариантах, но и из одной цветовой гаммы.

14 Все зависит от ваших предпочтений и желаемого результата. В качестве украшения в данном дизайне можно выбрать рисунки, абстрактные узоры и привычный декор в виде страз и блесток.

15 Нельзя не упомянуть всем известный геометрический рисунок. Тонкие линии, фигуры и точки – все это позволяет реализовать самые разные задумки.

16 В зависимости от выбранного сочетания дизайн может быть достаточно строгим или же простым и лаконичным. Поэтому прежде, чем определиться с вариантом, обдумайте все детали.

17 Оттенки для создания геометрического маникюра могут быть любые. Главное – правильно их сочетать, чтобы дизайн был гармоничным и подходил к повседневным образам. Декор можно использовать по желанию, причем не только мелкий, но и более крупного размера.