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Летний деловой стиль 2020 для полных красавиц (Фото)

Летний деловой стиль 2020 для полных красавиц (Фото)
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info
Летний деловой стиль 2020 для полных отдает шармом, элегантностью и модой. Главное здесь, это подобрать те предметы гардероба, которые помогут скорректировать пропорции фигуры.

Летний деловой стиль 2020 для полных: костюмы

Если вы хотите в офисе выглядеть несколько строго, но при этом стильно, присмотритесь к модным костюмам, которые в последнее время находятся на пике популярности. Они могут быть с брюками, с юбкой или с шортами.

Чтобы скорректировать пропорции своей фигуры обратитесь к классическим прямым брюкам или юбке-карандаш. Причем представленный костюм вполне может быть украшен принтом. Выбирайте мелкие узоры, которые помогут скорректировать пропорции тела и несколько сузить силуэт.

Летний деловой стиль 2020 для полных: платья

Хотите выглядеть женственно и привлекательно в офисной обстановке? Тогда присмотритесь к платьям. Наиболее удачные модели для полных женщин: А-силуэта, прямые, трапеция, футляр, с запахом или платье-рубашка.

Выбирайте стильные однотонные модели или с интересным мелким узором. И не забывайте, что носить платья лучше с закрытыми туфлями, а также строгой моделью сумочки.

Летний деловой стиль 2020 для полных: комбинезоны

Чтобы получить красивый лук для работу, совсем не обязательно экспериментировать с юбкой или брюками. Есть беспроигрышный вариант, который не затребует у вас много времени в оформлении — это комбинезон.

Выбирайте модели с завышенной талией — это поможет вам несколько скрыть проблемные места в области бедер и талии. Присмотритесь также к моделям, которые украшены стильной вертикальной полоской. Последние помогут вам визуально вытянуть силуэт.

Летний деловой стиль 2020: юбки и брюки

Не бойтесь дополнять свой деловой летний образ юбками или же брюками, которые лучше комбинировать с блузами или рубашками, а также жакетами, удлиненными жилетами или пиджаками.

Летний деловой стиль 2020 для полных отличатся разнообразием. Он позволяет использовать смелые акценты в образе, которые и помогают выглядеть любой леди более привлекательной. Леопардовый принт, тигровый, геометрия абстракция, укороченная длина штанин, яркие расцветки — все эти детали сделают вас сногсшибательной красоткой в любой ситуации, даже в рабочие будни.

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Все по теме:

Мода, Стиль, Деловой стиль, Летние образы, Стиль для полных женщин.

Автор:

Телеграф
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