Маникюр 2020: модные принты сезона весна-лето (Фото)

Многообразие современного нейл-арта настолько удивительно и необыкновенно, что перед топовыми идеями дизайна ногтей с рисунками не сможет устоять ни одна барышня.

Новинки в маникюре появляются с завидной скоростью. И вовсе не обязательно чтобы оттенок лака или модный принт на ногтях подходил к брюкам, юбкам, сарафану или комбинезону. Главное предназначение маникюра в том, чтобы подчеркнуть индивидуальность леди, подчеркнуть ее стиль и совершенство.

Модный принт на ногтях 2020 может быть разным, но сами ноготки должны быть короткими и закругленными.

ТОР-1 Животный принт на ногтях

Животные принты в мире моды в этом году актуальны, как никогда. Леопардовый принт на ногтях актуален также в этом сезоне. Поэтому можно смело экспериментировать с разными вариантами рисунков на ногтях на эту тему. К примеру, сделать пятна гепарда, зебры или далматинца, а может и змеиный принт на своих ногтях, и быть в тренде.

Анималистичный маникюр – настоящий хит сезона, способный подчеркнуть индивидуальность леди, придать оригинальности ее образу. Вариантов здесь огромное множество, поэтому каждая представительница прекрасного пола сможет подобрать для себя лучший вариант.

ТОР-2 ПОП-АРТ

Маникюр в стиле поп-арт только для тех девушек, которые любят экспериментировать. Здесь преобладают яркие цвета и самые смелые сочетания.

Стеснения должны остаться где-то в стороне, потому что чем заметнее и ярче будут ногти, тем ближе маникюр будет ближе к поп-арту. Здесь следует выбирать самые яркие оттенки: красный, зеленый, синий, желтый и др.

ТОР-3

Вовсе не обязательно быть профессиональным художником, чтобы сотворить красоту на своих ногтях. Конечно, маникюр в таком стиле – это не просто красивая картинка на ногтях, это возможность подчеркнуть свой индивидуальный стиль.

Такой вид маникюра больше подходит творческим личностям, а также представительницам прекрасного пола, которые ценят искусство и творчество.

ТОР-4 Полоски

Сложно поверить, но простая полоска может создать уникальный маникюр. Все маникюрные салоны в этом сезоне активно используют полоски.

Но, даже одна и та же полоска не будет одинаковой у двух представительниц прекрасного пола, ведь она позволяет создать действительно уникальные дизайны, креативные и неповторимые.

ТОР-5 Минимализм

Минимализм всегда был и остается в тренде во всех сферах, и маникюр не будет исключением. Выбрав минималистический маникюр, каждая девушка будет стильной и модной.

Такой маникюр можно считать универсальным, потому что он подходит под любой образ, любой стиль одежды. Независимо от длины ногтей, он всегда будет в тренде.

Каждый из модных дизайнов маникюра с рисунками и узорами требует разного уровня мастерства, поэтому, как новички, так и профи с опытом могут воплотить в реальность рисунки на ногтях в новых решениях.