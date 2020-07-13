Скачать
Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине подтвердили более 600 новых случаев коронавируса
В Украине подтвердили более 600 новых случаев коронавируса
Выборы в Польше: Дуда остается на второй срок
Выборы в Польше: Дуда остается на второй срок
CAS вынес решение по делу Манчестер Сити
CAS вынес решение по делу Манчестер Сити
13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Маникюр 2020: модные принты сезона весна-лето (Фото)

Маникюр 2020: модные принты сезона весна-лето (Фото)
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Многообразие современного нейл-арта настолько удивительно и необыкновенно, что перед топовыми идеями дизайна ногтей с рисунками не сможет устоять ни одна барышня.

Новинки в маникюре появляются с завидной скоростью. И вовсе не обязательно чтобы оттенок лака или модный принт на ногтях подходил к брюкам, юбкам, сарафану или комбинезону. Главное предназначение маникюра в том, чтобы подчеркнуть индивидуальность леди, подчеркнуть ее стиль и совершенство.

Маникюр тренды 2020

Модный принт на ногтях 2020 может быть разным, но сами ноготки должны быть короткими и закругленными.

Нежный маникюр тренды 2020

ТОР-1 Животный принт на ногтях

Анималистический маникюр

Животные принты в мире моды в этом году актуальны, как никогда. Леопардовый принт на ногтях актуален также в этом сезоне. Поэтому можно смело экспериментировать с разными вариантами рисунков на ногтях на эту тему. К примеру, сделать пятна гепарда, зебры или далматинца, а может и змеиный принт на своих ногтях, и быть в тренде.

Анималистический маникюр 2

Анималистичный маникюр – настоящий хит сезона, способный подчеркнуть индивидуальность леди, придать оригинальности ее образу. Вариантов здесь огромное множество, поэтому каждая представительница прекрасного пола сможет подобрать для себя лучший вариант.

Анималистический маникюр 3

ТОР-2 ПОП-АРТ

Маникюр с поп-артом

Маникюр в стиле поп-арт только для тех девушек, которые любят экспериментировать. Здесь преобладают яркие цвета и самые смелые сочетания.

Маникюр с поп-артом 2

Стеснения должны остаться где-то в стороне, потому что чем заметнее и ярче будут ногти, тем ближе маникюр будет ближе к поп-арту. Здесь следует выбирать самые яркие оттенки: красный, зеленый, синий, желтый и др.

Маникюр с поп-артом 3

ТОР-3 Импрессионизм на ноготках

Вовсе не обязательно быть профессиональным художником, чтобы сотворить красоту на своих ногтях. Конечно, маникюр в таком стиле – это не просто красивая картинка на ногтях, это возможность подчеркнуть свой индивидуальный стиль.

Импрессионизм на ноготках 2

Такой вид маникюра больше подходит творческим личностям, а также представительницам прекрасного пола, которые ценят искусство и творчество.

Импрессионизм на ноготках 3

ТОР-4 Полоски

Маникюр с полосками

Сложно поверить, но простая полоска может создать уникальный маникюр. Все маникюрные салоны в этом сезоне активно используют полоски.

Маникюр с полосками 2

Но, даже одна и та же полоска не будет одинаковой у двух представительниц прекрасного пола, ведь она позволяет создать действительно уникальные дизайны, креативные и неповторимые.

Маникюр с полосками 3

ТОР-5 МинимализмМаникюр минимализм

Минимализм всегда был и остается в тренде во всех сферах, и маникюр не будет исключением. Выбрав минималистический маникюр, каждая девушка будет стильной и модной.

Маникюр минимализм 2

Такой маникюр можно считать универсальным, потому что он подходит под любой образ, любой стиль одежды. Независимо от длины ногтей, он всегда будет в тренде.

Маникюр минимализм 3

Каждый из модных дизайнов маникюра с рисунками и узорами требует разного уровня мастерства, поэтому, как новички, так и профи с опытом могут воплотить в реальность рисунки на ногтях в новых решениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи летнего маникюра, Маникюр лето, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Идеи летнего маникюра 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю
02 Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
03 Жуткое ДТП под Киевом: четверо погибших, среди них дети
04 Ольга Горбачева рассталась с Юрием Никитиным: подробности
05 "Люди будут шокированы": США получили от уханьских ученых информацию о появлении COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд COVID-19 в мире
ВОЗ зафиксировала новый антирекорд COVID-19 в мире
Коронавирус не отступает: новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира
Коронавирус не отступает: новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира
На военно-морской базе США горит десантный корабль (Видео)
На военно-морской базе США горит десантный корабль (Видео)
Ушла из жизни жена Джона Траволты
Ушла из жизни жена Джона Траволты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь