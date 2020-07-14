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Маникюр 2020: самые крутые идеи летнего матового дизайна (Фото)

Маникюр 2020: самые крутые идеи летнего матового дизайна (Фото)
Обновлено 11:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Хотите создать красивый образ, что смотрелся бы богато и роскошно – тогда вам непременно стоит обратить внимание на шикарный матовый дизайн маникюра.

Матовый маникюр никого не оставляет равнодушным, и причин этому масса: любой цвет смотрится более выразительно именно в матовом исполнении, матовая поверхность отлично комбинируется с любыми другими материалами, матовый маникюр красив, отлично вписывается в любой стиль и подходит всем женщинам без исключения.

Матовый зеленый маникюр

Матовая поверхность визуально кажется теплой, бархатистой и нежной, что делает такой маникюр женственным и стильным.

Бежево-красный матовый маникюр

Актуальная цветовая палитра 2020 года достаточно широка – в ней есть место и для светлых, и для темных оттенков, но всех их объединяет одно условие – они должны соответствовать понятию натуральности.

Бежево-малиновый матовый маникюр

Не стоит забывать и о том, что сезон влияет на выбор цвета: весной на первое место выходит нежная пастель, летом – яркие краски, которые с приходом осени постепенно вытесняются теплыми насыщенными темными тонами.

Разноцветный матовый маникюр

В целом дизайнеры утверждают, что наиболее выигрышно в матовом исполнении смотрятся именно темные оттенки – бордовый, вишневый, фиолетовый, винный, марсала, шоколадный, графитовый, черный.

Темный матовый маникюр

Хороши будут классические яркие цвета – красный, синий, зеленый.

Черный матовый маникюр

Нежные пастельные краски для матового маникюра будут ничем не хуже.

Розовый матовый маникюр

Вы смело можете использовать розовый, голубой, оливковый, бирюзовый, лавандовый, персиковый, а также коралловый, желтый, но разбавленные белым пигментом.

Мятный матовый маникюр

Однако подлинная пальма первенства, без сомнения, будет принадлежать нюдовым и белым оттенкам – бежевому, молочному, кремовому, слоновой кости. Обратите внимание также на серый цвет – он отлично сочетается с любыми другими.

Фиолетово-бежевый матовый маникюр

Контрастные фактуры, как известно, лучше всего подчеркивают и оттеняют достоинства друг друга, поэтому блеск глиттера – идеальная пара для изысканного матового покрытия.

Лиловый матовый маникюр

Мало того, что блеск в 2020 вообще популярен и присутствует во всех видах дизайна, на матовой поверхности он приобретает новое звучание, добавляя сдержанному маникюру нотки гламура и роскоши.

Яркий фиолетовый матовый маникюр

Дуэт глиттера и матового гель-лака можно обыграть по-разному.

Пастельный матовый маникюр

Это может быть самый простой вариант – монохромный маникюр с акцентными ноготками, полностью покрытыми блестками, а могут быть и более креативные варианты, например, классический или лунный френч, у которых линия улыбки или прикорневая лунка выделены глиттером.

Темный фиолетовый матовый маникюр

Очень нарядно смотрятся на матовой поверхности рисунки с использованием глиттера.

Светлый матовый маникюр

Это может быть геометрическая композиция, выполненная частично глянцевым лаком, а частично – блестками, а может быть и простой рисунок, скажем, завитки, прямые или ломаные линии, которые полностью нарисованы с помощью блесток.

Сине-желтый матовый маникюр

Что касается цветовых решений, то тут нужно принять во внимание, что темные краски придадут маникюру большую выразительность и некоторую торжественность, а светлые сделают образ романтичным и легким.

Бежево-черный матовый маникюр

Если вам хочется чего-то необычного, то можете попробовать скомбинировать матовое омбре и пудру.

Желто-синий матовый маникюр

По сути дела, цветную пудру наносят так, чтобы получалась такая же цветовая растяжка, как и на гель-лаке, но поверхность получается более фактурной, что придает маникюру особый шарм.

Красный матовый маникюр

Матовая поверхность – идеальная основа для художественной росписи. Она позволяет использовать различные приемы.

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Все по теме:

Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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