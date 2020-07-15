Маникюр 2020: как правильно сочетать классические цвета (Фото)

Маникюр в два цвета очень популярен во всем мире. В данной статье мы расскажем Вам, как правильно сочетать белый, черный и красный цвета в дизайне ноготков.

Гармония в сочетании цветов является не только гарантией изысканного дизайна, но и показателем вкуса его обладательницы. В цветосочетании выделяется несколько правил, которых стоит придерживаться и в маникюре, и в интерьере, и в одежде.

Два цвета могут быть простыми, но в сочетании они могут создавать невероятный эффект. Можно компоновать, например, синий и зеленый, черный и золотистый, оранжевый и сиреневый.

Там, где присутствует контрастность, обязательно будет существовать интрига. Есть возможность находить неожиданные полутона, например, зеленый и красный. Контраст также возможен в сочетании с различными фактурами, например, матовая и бархатная поверхности смотрятся очень необычно. Также любую фактуру можно оттенять блестками.

Несмотря на то, что маникюр – это лишь небольшая часть образа женщины, сочетать цвета лучше по готовым схемам цветового круга. Это позволит создать стильный дизайн по всем правилам теории цветов.

Базовыми считаются цвета, одинаково гармонично сочетающиеся с любыми другими красками палитры. В маникюре, одежде и интерьере выделяется 3 базовых цвета: черный; белый; бежевый. Эти три красителя комбинируются в двух или трехцветных дизайнах маникюра.

Белый универсален — он сочетается с любыми цветами и их оттенками, даже слишком спокойными или наоборот – кислотными и яркими.

Бело-красная композиция считается классической. При грамотном распределении контрастов, такой маникюр становится деловым, повседневным или торжественным.

Не менее эффектно смотрится белый в тандеме с золотым. Рекомендуется золотой делать акцентным, то есть выделять им нужные детали, ноготки или добавлять что-то вроде градиента, как на фото.

Ну и, конечно, комбинация белого с черным – классическая и элегантная пара. В этом случае неважно, какой из цветов будет доминировать. Главное преимущество такой комбинации – ее абсолютная универсальность. Подобный дизайн подойдет для любого события и наряда.

Черный, как и ранее описанный белый прекрасно вписывается в любую цветовую композицию. Яркие или контрастные тона помогают оттенить его мрачность и превратить оформление из слишком темного в изысканный и утонченный.

Один из вариантов – желтый с черным. Яркость желтого добавляет маникюру игривости, а черный помогает добиться равновесия и не сделать дизайн вызывающим.

В итоге получается яркий и утонченный маникюр, однако его сложнее сочетать с предметами одежды и аксессуарами.

Конечно, применение базовых тонов намного шире, чем показано на примерах. При их использовании дизайн получается и гармоничным и креативным.