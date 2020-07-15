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Маникюр 2020: как правильно сочетать классические цвета (Фото)

Маникюр 2020: как правильно сочетать классические цвета (Фото)
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Маникюр в два цвета очень популярен во всем мире. В данной статье мы расскажем Вам, как правильно сочетать белый, черный и красный цвета в дизайне ноготков.

Гармония в сочетании цветов является не только гарантией изысканного дизайна, но и показателем вкуса его обладательницы. В цветосочетании выделяется несколько правил, которых стоит придерживаться и в маникюре, и в интерьере, и в одежде.

Два цвета могут быть простыми, но в сочетании они могут создавать невероятный эффект. Можно компоновать, например, синий и зеленый, черный и золотистый, оранжевый и сиреневый.

Там, где присутствует контрастность, обязательно будет существовать интрига. Есть возможность находить неожиданные полутона, например, зеленый и красный. Контраст также возможен в сочетании с различными фактурами, например, матовая и бархатная поверхности смотрятся очень необычно. Также любую фактуру можно оттенять блестками.

Разноцветный маникюр

Несмотря на то, что маникюр – это лишь небольшая часть образа женщины, сочетать цвета лучше по готовым схемам цветового круга. Это позволит создать стильный дизайн по всем правилам теории цветов.

Разноцветные ногти

Базовыми считаются цвета, одинаково гармонично сочетающиеся с любыми другими красками палитры. В маникюре, одежде и интерьере выделяется 3 базовых цвета: черный; белый; бежевый. Эти три красителя комбинируются в двух или трехцветных дизайнах маникюра.

Сочетание цветов

Белый универсален — он сочетается с любыми цветами и их оттенками, даже слишком спокойными или наоборот – кислотными и яркими.

Белый маникюр

Бело-красная композиция считается классической. При грамотном распределении контрастов, такой маникюр становится деловым, повседневным или торжественным.

Бело-красный маникюр

Не менее эффектно смотрится белый в тандеме с золотым. Рекомендуется золотой делать акцентным, то есть выделять им нужные детали, ноготки или добавлять что-то вроде градиента, как на фото.

Бело-золотой маникюр

Ну и, конечно, комбинация белого с черным – классическая и элегантная пара. В этом случае неважно, какой из цветов будет доминировать. Главное преимущество такой комбинации – ее абсолютная универсальность. Подобный дизайн подойдет для любого события и наряда.

Черно-белый маникюр

Черный, как и ранее описанный белый прекрасно вписывается в любую цветовую композицию. Яркие или контрастные тона помогают оттенить его мрачность и превратить оформление из слишком темного в изысканный и утонченный.

Черный маникюр

Один из вариантов – желтый с черным. Яркость желтого добавляет маникюру игривости, а черный помогает добиться равновесия и не сделать дизайн вызывающим.

Черно-желтый маникюр

В итоге получается яркий и утонченный маникюр, однако его сложнее сочетать с предметами одежды и аксессуарами.

Желто-черный маникюр

Конечно, применение базовых тонов намного шире, чем показано на примерах. При их использовании дизайн получается и гармоничным и креативным.

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Все по теме:

Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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