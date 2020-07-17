Что носить обладательницам неидеально ровных ног? - советы от Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан поделился очередным постом с советами для модниц. В этот раз он рассказал, как скрыть неидеальные ножки за одеждой, при этом оставаясь стильной.

На своей странице в Инстаграм фэшн-дизайнер Андре Тан опубликовал видео-ответ, в котором рассказал о неудачных образах, которые не стоит выбирать, и акцентировал внимание на тех, которыми просто необходимо дополнить свой гардероб.

Дизайнер рассказал, что девушкам с "ножками, как у козы рожками" просто противопоказаны слишком обтягивающие брюки-скинни, так как они как раз и подчеркнут то, что подчеркивать не нужно. Также не стоит носить велосипедки и капри. И в добавок обладательницам неровных ножек придется забыть о мини-юбках.

Но не стоит расстраиваться, ведь скрыть этот недостаток очень легко и просто. И стильно.

На первый взгляд выбор образов в таком случае невелик, но Андре Тан уверяет, что это не так, и для модниц с неидеальными ножками можно подобрать разнообразные и трендовые вещи.

По словам модельера, таким девушкам можно носить шикарные брюки-палаццо. Андре советует выбирать брюки с разрезами, ведь главная фишка летнего сезона 2020. Также дизайнер советует носит юбки-гофре и писсе - они сейчас тоже в тренде. "Полюбите наконец-то кюлоты" - говорит Андре Тан.

Очень хорошо выглядеть будет юбка-карандаш, длинной на ладошку ниже колена, и также в платьях и юбках длины макси.