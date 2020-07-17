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Что носить обладательницам неидеально ровных ног? - советы от Андре Тана

Что носить обладательницам неидеально ровных ног? - советы от Андре Тана
11:44 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский дизайнер Андре Тан поделился очередным постом с советами для модниц. В этот раз он рассказал, как скрыть неидеальные ножки за одеждой, при этом оставаясь стильной.

На своей странице в Инстаграм фэшн-дизайнер Андре Тан опубликовал видео-ответ, в котором рассказал о неудачных образах, которые не стоит выбирать, и акцентировал внимание на тех, которыми просто необходимо дополнить свой гардероб.

Дизайнер рассказал, что девушкам с "ножками, как у козы рожками" просто противопоказаны слишком обтягивающие брюки-скинни, так как они как раз и подчеркнут то, что подчеркивать не нужно. Также не стоит носить велосипедки и капри. И в добавок обладательницам неровных ножек придется забыть о мини-юбках. 

Но не стоит расстраиваться, ведь скрыть этот недостаток очень легко и просто. И стильно. 

На первый взгляд выбор образов в таком случае невелик, но Андре Тан уверяет, что это не так, и для модниц с неидеальными ножками можно подобрать разнообразные и трендовые вещи.

 
 
 
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Кривые ножки не приговор. Подбираем идеальный наряд вместе! Было полезно? Что рассказать в следующем видео?

Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

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По словам модельера, таким девушкам можно носить шикарные брюки-палаццо. Андре советует выбирать брюки с разрезами, ведь главная фишка летнего сезона 2020.  Также дизайнер советует носит юбки-гофре и писсе - они сейчас тоже в тренде. "Полюбите наконец-то кюлоты" - говорит Андре Тан. 

Очень хорошо выглядеть будет юбка-карандаш, длинной на ладошку ниже колена, и также в платьях и юбках длины макси. 

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Все по теме:

Мода, Стиль, Дизайнер, Андре Тан.

Автор:

Телеграф
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