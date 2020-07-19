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Модная повседневная летняя одежда (Фото)

Модная повседневная летняя одежда (Фото)
Обновлено 11:09 Сегодня Телеграф omode.info Фото: omode.info
Большой выбор одежды дает возможность женщинам в любом возрасте менять свои образы каждый день, в зависимости от настроения и предстоящего мероприятия.

Шорты

Летние шорты

Летний гардероб обязательно должен включать удобные и стильные шорты. В этом сезоне популярна модель широких шорт. Среди фасонов обратите внимание на завышенную посадку, бермуды, сафари и другие оригинальные варианты кроя и принта. Со свободными шортами можно создать очень интересные аутфиты, которые будут отличаться не только комфортом, но и неповторимым стилем.

Цветочный принт

Цветочный принт

Жаркое и яркое лето стоит встречать в такой же красочной одежде. Различные легкие платья, брюки, футболки, шорты в цветочном принте позволят создать самый свежий и сочный лук для повседневного использования. Самое главное при выборе цветочного принта иметь в виду параметры своей фигуры, например, объемным девушкам лучше всего подходят изделия с темным оттенком и не слишком большим цветком.

Модный горошек

Одежда в горошек

Для повседневного образа отличной идеей будет выбор в пользу одежды в горошек. За счет простого, но выделяющегося принта образ женщины будет насыщенным, романтичным и очень привлекательным. Кстати, именно этот принт считается универсальным, так как подходит и зрелым, и молодым женщинам.

Стильный комбинезон

Стильный комбинезон

В этом сезоне стоит обязательно добавить в гардероб комбинезон. За счет самодостаточности наряда можно не заморачиваться с выбором одежды, так как комбинезон уже имеет и верх, и низ. В зависимости от вкуса женщины можно выбрать трендовый комбинезон с брюками кюлотами, с шортами, из хлопка или денима. Главной особенностью удобного предмета гардероба является возможность комбинировать его с совершенно любой обувью.

Классическая белая футболка

Классическая белая футболка

Если вы думаете, что такая простая вещь вряд ли сделает вас стильной, то очень сильно заблуждаетесь. Благодаря белой футболке можно создать будничные образы, которые будут отличаться особым шиком. Футболку можно сочетать совершенно с любым низом, также наверх подойдет абсолютно любая вещь – пиджак, косуха, кардиган, бомбер. Еще одной важной чертой белой футболки является возможность немного приглушить слишком яркий низ.

Вечный деним

Вечный деним

Этим летом деним стал самым востребованным и актуальным. Легкие и разнообразные фасоны одежды из денима позволяют женщинам быть на вершине стиля. Модные шорты, джинсы, джинсовки, сарафаны, платья из денима – это беспроигрышный повседневный лук на лето.

Если вы собираете повседневный аутфит, то лучше подбирать более практичные и универсальные вещи. Достаточно выбрать несколько интересных футболок, шорты, джинсы, юбку и платье – и можно менять образы каждый новый день.

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Все по теме:

Мода, Стиль, Мода 2020, Летние образы.

Автор:

Телеграф
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