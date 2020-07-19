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Маникюр 2020: стильные идеи белого дизайна на короткие ногти (Фото)

Маникюр 2020: стильные идеи белого дизайна на короткие ногти (Фото)
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф
Белый маникюр в данном сезоне в тренде. С помощью декора его можно сделать более нарядным. Белый маникюр создает нежный и романтический образ.

Особенно выразительно смотрится сочетание светлого лака с одеждой того же цвета. Новинки белого маникюра удивят и порадуют модниц разнообразными идеями декора и нейл-арта.

Если вы решили сделать маникюр в белых тонах, то должны знать, что такой маникюр хорошо смотрится на контрасте. Если у вас загорелая кожа рук, то белый маникюр идеально вам подойдет.

Если же цвет кожи бледный, то на ноготках следует использовать яркий дизайн. Один существенный недостаток белого маникюра — это недолговечность. Через несколько дней у вас могут появиться трещинки и сколы на ногтях. Для более длительного ношения такого маникюра мастера нейл-дизайна используют белый шеллак.

Если у вас короткие ногти, то выбирайте белый лак, который визуально удлинит пластину и сделает ее более изящной. Белый цвет — идеальный для французского маникюра.

Отлично сочетается этот цвет с золотом или серебром. Мастера нейл-дизайна часто используют контраст, т.е. на белой основе рисуют черный горох или линии. Белый цвет в маникюре — это хорошая платформа для идей и экспериментов.

Однотонный маникюр никогда не выходит из моды. Это маникюр, который подойдет для любого случая и к любому наряду. Для создания интересных текстур часто используют трафареты.

Чтобы у вас был идеальный маникюр, используйте качественный лак. В противном случае ожидаемого эффекта не получится.

Главное помните, что при использовании в маникюре белого лака видны все неровности и изъяны ногтевой пластины. Если не удаётся сделать ровный тон, воспользуйтесь блестящим лаком, который скроет все неровности.

И снова поговорим о классике. Белый френч — это дизайн маникюра, которому не подвластно время. Такой маникюр создает нежный и романтический образ. Дизайн все чаще выбирают невесты.

Модницам, которым классический французский маникюр кажется однотипным и скучным, мастера нейл-дизайна предлагают украсить ноготки блестками, стразами или же рисунками.

Классический френч состоит из нежно-розовой, персиковой, прозрачной основы. Кончик ногтя при этом прорисовывают белоснежным лаком.

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Оригинальный и универсальный вид маникюра — лунный. Если вы выбрали белый цвет, то вариантов маникюра может быть два: белоснежное покрытие с прозрачной зоной улыбки или же прозрачное покрытие с белой улыбкой.

Дизайн такого маникюра также можно разнообразить и украсить стразами, блестками или лепкой.

Выбрали белый лак, но хотите чем-то его разбавить и придать дорогой вид? Тогда выбирайте в качестве декора стразы. Они в таком маникюре могут быть однотонные либо разного цвета.

Стразами покрывают ноготь полностью или отдельную его часть. Такое же правило касается и ноготков. Вы можете украсить стразами один или несколько пальцев.

Идеально будет такой маникюр смотреться в сочетании со свадебным нарядом, подойдет для праздничного мероприятия, но при этом будет элегантно выглядеть при ежедневном его использовании. Также стразы можно наклеить и на все ногти, главное в небольшом количестве.

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Все по теме:

Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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