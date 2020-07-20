Модные топы - лето 2020: тенденции, тренды, новинки (Фото)

Модный топ – вещь, без которой женский гардероб летом 2020 года не будет считаться полным. Тем более, что наступивший сезон приготовил массу интересных моделей, на которые точно следует обратить внимание.

"Топовые" топы на летний сезон

Жаркое время года это отличная возможность экспериментировать со стилем, создавать интересные запоминающиеся образы, раскрепощаться. И топ прекрасно в этом поможет. Более того, дизайнеры одежды позаботились о том, чтобы в этом году у современных модниц был действительно большой выбор интересных и запоминающихся моделей, от самых скромных, до самых провокационных. А каким отдавать предпочтение, вы выбирайте сами.

На тонких бретелях. Топы на тонких бретельках, выполненные в бельевом стиле, популярны у девушек уже ни один год. Эта утонченная, приятная на вид женственная модель хорошо вписывается в любой образ от делового, до романтично или уличного. Сегодня бельевой стиль во многих сегментах моды начал уходить в тень. Но топы на тонких бретелях будущим летом по-прежнему останутся актуальны, так что отказываться от них не стоит. Однако будьте готовы к тому, что этот тренд в скором времени может покинуть модный пьедестал на неопределенный срок.

Кружевные. Изящное кружево в 2020 году бьет все рекорды популярности. Любая одежда, полностью или частично выполненная из кружевных элементов, становится настоящим хитом, и летние топы не буду исключением. В зависимости от собственных предпочтений и смелости вы можете выбрать как прозрачную модель, так и что-то более сдержанное. Тем более что на модных показах в изобилии были представлены и те, и другие варианты. Вписать кружевной топ в свой образ тоже достаточно просто. Ведь он удачно сочетается и с джинсовыми шортами, и с кожаными штанами, и с классическими вещами.

Отдавая предпочтение прозрачным моделям топов, помните, что ваша фигура в этом случае должна быть в полном порядке, точно так же, как и кожа. Ведь основное предназначение такой вещи — подчеркнуть сексуальность и продемонстрировать красоту. А лишние складочки, высыпания, или болячки могут испортить все впечатление.

С асимметрией. Летний топ со скосом на одно плечо — это самый главный фаворит моды 2020. Данный тренд встречается повсеместно, и является мега популярным как у дизайнеров одежды, так и у женщин всех возрастов. Первые асимметричные летние кофты появились еще в прошлом году, но именно наступивший сезон превратил эту модную тенденцию в настоящий хит. Впрочем, как утверждают некоторые стилисты, модели на одно плечо идеально смотрятся лишь на подиуме или обложке глянцевого журнала. В обычной же жизни носить их могут позволить себе далеко не все дамы. Впрочем, расстраиваться не стоит, ведь как мы уже сказали, выбор топов в этом году просто огромен. Так что найти вещь, которая подойдет именно вам, труда не составит.

Ажурный. Кто-то скажет, что вязаный топ не самое удачное решение для жаркого сезона. Однако у законодателей моды на этот счет другое мнение. Они считают, что ажурную одежду можно носить в любое время года. Конечно, никто не заставляет вас на лето покупать топ из толстой шерсти. А вот модели из тонкого трикотажа подойдут для знойных деньков в самый раз. И поверите, жарко в них точно не будет. Более того, актуально такая модель смотреться даже на пляже в тандеме с купальником. Вязка в этом случае может быть абсолютно разной. Например, молодые девушки, готовые показать свою красивую фигуру, могут обратить внимание на тонкую полупрозрачную паутинку. А для делового лука лучше выбрать узорчатые варианты.

Купить вязаный топ не составит никакого труда, тем более, что машинная вязка порой смотрится не менее интересно, чем ручная работа. Однако только hand made подарит вам действительно уникальную и неповторимую вещь, которой точно не встретишь ни у какой другой модницы.

Кроп. Хотите создать стильный летний образ, который покорит всех вокруг? Тогда обратите внимание на укороченные модели топов. Да, они в моде уже ни один сезон, но от этого менее востребованными не стали. Кроп-топ, как и большинство современных моделей, хорошо сочетается со всеми базовыми вещами в гардеробе. Например, дизайнеры Nina Ricci и Dolce & Gabbana предлагают модницам носить их с юбками разной длины. Также можно встретить огромное количество образов с облегающими, расклешенными, или широкими брюками самых различных стилей, и, конечно, шортами. Но перед тем, как надеть укороченный топ, помните, что он оголит нижнюю часть вашего живота. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы пресс был подтянутым. И не переживайте, смотреться в топе мини длины вульгарно вы не будете.

С воланами. Летняя кофта с рюшами и воланами обязательно должна быть в коллекции каждой девушки, потому что это одна из самых ярких новинок сезона. Такие легкие и воздушные модели смотрятся невероятно стильно и женственно. Но если вы думаете, что объемные оборки могут стать только частью романтичного образа, то глубоко ошибаетесь. Ведь стилисты рекомендуют в наступившем сезоне прибегнуть к контрасту, и сочетать топ, декорированный воланами, с грубой косухой, спортивным бомбером, или рваными джинсами.

Лето любит яркие вещи, поэтому выбирая модные топы на сезон 2020, позаботьтесь о том, чтобы в вашем гардеробе было как можно больше разноцветных моделей. В тренде апельсиновый, шафрановый, ярко-синий, нежно-розовый, мятный, солнечный, изумрудный, голубой, бежевый, белый, а также многие другие нюдовые оттенки. А для вечерних выходов обязательно приобретите классику — топ черного цвета.

С вырезами. По-настоящему модный лук требует раскрепощенности. Поэтому в 2020 году будьте смелее, и покупайте летние кофты с вырезами. Это может быть, как глубокое декольте, так и открытая спина. Такие модели тоже стали очень популярны. И, как в случае с кроп-топом, вам совершенно не о чем переживать, вульгарно в этой кофте вы выглядеть не будете. А вот стильно на 100%. Однако, здесь следует понимать, что глубокие вырезы, открывающие значительные участки тела, подразумевают наличие хорошей фигуры.

Удлиненный. В противовес укороченным топам, девушки, стремящиеся к сдержанности, могут выбрать удлиненные модели, которые полностью или частично закрывают ягодицы, тем самым зрительно делая силуэт стройнее. По сути, это идеальная модель для полных женщин, которая поможет замаскировать выпирающий живот и объемные бедра. А если сочетать эту легкую летнюю кофту с босоножками на танкетке или каблуке, то получится очень гармоничный и женственный образ, облегчающий фигуру.

С пышным рукавом. Это еще одна новинка сезона, которая стала абсолютным трендом. Огромное количество модных дизайнеров добавили в свои летние коллекции топы, отличающиеся от стандартных моделей пышными рукавами. Более того, глядя на некоторые образцы, создается невольное впечатление, что законодатели моды руководствовались принципом — чем больше объем, тем моднее. Впрочем, большинству модниц большие широкие рукава пришлись по душе.

Открытые плечи. И, наконец, в финале нашей подборки еще одна ультрамодная модель — топ с приспущенной линией плеч. Вот уже несколько сезонов подряд эта летняя кофта радует девушек своей оригинальностью и красотой. С помощью топа с открытыми плечами очень легко собрать действительно соблазнительный лук, который позволит покорить любого мужчину.

В 2020 году топы встречаются чаще всего в монохромном варианте. Но если вы хотите принты, то присмотритесь к большим цветам, горошку, этническим мотивам.

На этом наш обзор модных тенденций топов на лето 2020 подошел к концу. Внимательно изучите весь представленный материал, и находите свою идеальную модель.

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