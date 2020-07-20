Маникюр 2020: тенденции и тренды дизайна на миндалевидные ногти (Фото)

Красивый маникюр для каждого образа является необходимым дополнением и украшением, позволяя придать элегантность, а также подчеркнуть ухоженность его обладательницы.

Летний сезон идеально подходит для новых, свежих идей в маникюре. Миндальная форма стала наиболее подходящей для разнообразных экспериментов и смелых решений в дизайне. Причем длина ногтей не играет весомой роли.

Когда, если не в летнем сезоне активно экспериментировать с оформлением ногтей. Светлые нейтральные тона прекрасно сочетаются с яркими цветами.

Поэтому разнообразие вариантов действительно удивляет. Особенно, если украшать маникюр декоративными деталями, ориентируясь на собственное чувство вкуса. Несомненно, пастельная цветовая гамма — это тренд, который уже несколько сезонов остается актуальным.

Все потому, что оттенки хорошо сочетаются между собой. В некоторых случаях мягкое покрытие украшают яркими акцентами в виде рисунка или декора. Это всегда смотрится свежо, стильно.

Несмотря на привлекательность однотонного покрытия, в летнем сезоне девушки предпочитают наличие оригинального дизайна. Он может поддерживать нейтральность оформления или же быть контрастным, ярким.

Именно летом каждая модница может позволить себе необычный «съедобный» дизайн ноготков. Это может быть мороженое, пирожное, разнообразные напитки и другие вкусности.

Выполненные в ярких оттенках они смотрятся по-особенному красиво, необычно. Дополнительно их можно украсить блестками, оттиском фольги или даже стразами. Выбирайте тот вариант, который подходит больше остальных.

Среди «съедобного» дизайна также стоит выделить фруктовый маникюр. Длинные ноготки миндальной формы идеально подходят для реализации абсолютно любой идеи в заданной тематике.

Яркое зеленое покрытие отлично дополняет рисунок киви. А с розовым маникюром наиболее выигрышно смотрится изображение малины. Также популярностью пользуется дизайн в виде бананов, клубники, вишен, арбуза, ананаса и многого другого.

Если вам не хватает легкости и открытости, выбирайте дизайн в виде бабочек. Он роскошно смотрится на миндальных ноготках.

К тому же, существует немало вариаций данного рисунка. Мастер чаще всего наносит все вручную, чтобы подчеркнуть все линии.

В таком случае дизайн получается максимально реалистичным. Совершенно по-другому, но при этом невероятно красиво выглядит инкрустированное оформление.

То есть крылышки бабочек выкладывают из страз, камней и блесток. В результате маникюр получается объемным и прекрасно подходит для вечернего выхода.

Не всегда конкретный или тематический дизайн является уместным. В таком случае рекомендуем присмотреться к абстрактным узорам, которые особенно красиво смотрятся на ногтях миндальной формы.

В домашних условиях можно сделать хаотичный дизайн, который будет ярким, смелым, необычным. Не менее прекрасно смотрится абстракция на основе «паутинки». Декор в этом случае используется, но достаточно редко.