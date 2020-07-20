Скачать
Понедельник, 20.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о коронавирусе: Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует
Зеленский о коронавирусе: Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует
Международная морская операция с привлечением авиации: В Черном море стартовали учения Sea Breeze
В Черном море стартовали учения Sea Breeze
Два игрока Шахтера названы лучшими ассистентами УПЛ в сезоне-2019/20
Два игрока Шахтера названы лучшими ассистентами УПЛ в сезоне-2019/20
Звезда "Атаки титанов" Харума Миура умер в 30 лет
Звезда "Атаки титанов" Харума Миура умер в 30 лет

Маникюр 2020: тенденции и тренды дизайна на миндалевидные ногти (Фото)

Маникюр 2020: тенденции и тренды дизайна на миндалевидные ногти (Фото)
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф
Красивый маникюр для каждого образа является необходимым дополнением и украшением, позволяя придать элегантность, а также подчеркнуть ухоженность его обладательницы.

Летний сезон идеально подходит для новых, свежих идей в маникюре. Миндальная форма стала наиболее подходящей для разнообразных экспериментов и смелых решений в дизайне. Причем длина ногтей не играет весомой роли.

Когда, если не в летнем сезоне активно экспериментировать с оформлением ногтей. Светлые нейтральные тона прекрасно сочетаются с яркими цветами.

Поэтому разнообразие вариантов действительно удивляет. Особенно, если украшать маникюр декоративными деталями, ориентируясь на собственное чувство вкуса. Несомненно, пастельная цветовая гамма — это тренд, который уже несколько сезонов остается актуальным.

Все потому, что оттенки хорошо сочетаются между собой. В некоторых случаях мягкое покрытие украшают яркими акцентами в виде рисунка или декора. Это всегда смотрится свежо, стильно.

Несмотря на привлекательность однотонного покрытия, в летнем сезоне девушки предпочитают наличие оригинального дизайна. Он может поддерживать нейтральность оформления или же быть контрастным, ярким.

Именно летом каждая модница может позволить себе необычный «съедобный» дизайн ноготков. Это может быть мороженое, пирожное, разнообразные напитки и другие вкусности.

Выполненные в ярких оттенках они смотрятся по-особенному красиво, необычно. Дополнительно их можно украсить блестками, оттиском фольги или даже стразами. Выбирайте тот вариант, который подходит больше остальных.

Среди «съедобного» дизайна также стоит выделить фруктовый маникюр. Длинные ноготки миндальной формы идеально подходят для реализации абсолютно любой идеи в заданной тематике.

Яркое зеленое покрытие отлично дополняет рисунок киви. А с розовым маникюром наиболее выигрышно смотрится изображение малины. Также популярностью пользуется дизайн в виде бананов, клубники, вишен, арбуза, ананаса и многого другого.

Если вам не хватает легкости и открытости, выбирайте дизайн в виде бабочек. Он роскошно смотрится на миндальных ноготках.

К тому же, существует немало вариаций данного рисунка. Мастер чаще всего наносит все вручную, чтобы подчеркнуть все линии.

Маникюр 2020: интересные идеи летнего дизайна ногтей (Фото)

В таком случае дизайн получается максимально реалистичным. Совершенно по-другому, но при этом невероятно красиво выглядит инкрустированное оформление.

То есть крылышки бабочек выкладывают из страз, камней и блесток. В результате маникюр получается объемным и прекрасно подходит для вечернего выхода.

Не всегда конкретный или тематический дизайн является уместным. В таком случае рекомендуем присмотреться к абстрактным узорам, которые особенно красиво смотрятся на ногтях миндальной формы.

В домашних условиях можно сделать хаотичный дизайн, который будет ярким, смелым, необычным. Не менее прекрасно смотрится абстракция на основе «паутинки». Декор в этом случае используется, но достаточно редко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тибетский тест личности: Вы будете удивлены результатами!
02 "Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату
03 Стрельба в Вашингтоне: один человек погиб и восемь пострадали
04 Раскрыта тайна "кричащей" мумии (Фото)
05 "Вам придется ответить": Кадыров обратился к Зеленскому с требованием "подтвердить свои извинения"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В столице возобновят работу шесть детских санаториев
В столице возобновят работу шесть детских санаториев
В Сумах произошел выброс опасного токсического вещества, жителей призывают не открывать окна
В Сумах произошел выброс опасного токсического вещества
&quot;УЗ&quot; запускают еще три поезда в Черновцы: детали
"УЗ" запускают еще три поезда в Черновцы: детали
Звезду &quot;Аквамена&quot; могут пригласить в &quot;Форсаж 10&quot;
Звезду "Аквамена" могут пригласить в "Форсаж 10"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь