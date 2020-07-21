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Маникюр 2020: трендовые новинки дизайна ногтей на море (Фото)

Маникюр 2020: трендовые новинки дизайна ногтей на море (Фото)
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф
Море, пляж, рыбки, чайки, ракушки, морские звезды. Морская тема дизайна ногтей отлично подходит для лета и отпуска на юга в любой сезон.

Скоро наступит период отпусков и девушки, оправившись на отдых к морю, обязательно захотят порадовать себя красивым и модным маникюром. При подготовке к отдыху на море, каждая девушка озадачит и себя, и мастера выбором и поиском новых модных идей маникюра.

Самым востребованным маникюром в 2020 году на море считается комбинированный маникюр, который сочетает в себе несколько стилей, цветов и техник.

Трендовые цвета для маникюра на море: все оттенки синего и голубого, красный, розовый, желтый, коричневый и черный.

Одной из популярных техник нейл дизайна — выполнение разводов по мокрому лаку, создавая при этом иллюзию морских волн с комбинированием перламутровой втирки.

Для создания красивого перелива на ногтях актуально использовать стразы, морские ракушки и маленькие жемчужины.

Морской дизайн приветствует креативность. Примерами креатива и красоты морского маникюра стали: изображение морского песка со следами от ног на каждом или отдельном пальце, изображение пляжа или же якоря.

Новинкой в морском маникюре 2020 года считается использование камней, похожих на морскую кальку или песка. При создании морского маникюра вы можете экспериментировать как с цветом, так и стилем, ведь как говорят — нет предела совершенству.

На ногтевых пластинах небольшой длины принято акцентировать внимание на минимальном сочетании количества цветовых оттенков.

Для морского маникюра стильно и красиво, когда дизайн одного или нескольких ногтей выполнить под ракушку. Новинкой в дизайне коротких ногтей в 2020 году стал дизайн в ботаническом стиле.

Это могут быть красивые тропические листья на пальчиках, с добавлением капель гель-лака, создающих эффект росы на листьях.

Также на короткие ногти неизменным и эффектным остается французский маникюр. Для отдыха на море актуальный выбор цвета для французского маникюра омбре: черный, голубой и синий. При этом эффектно использовать стразы, жемчужинки и блестки.

Как итог, для создания маникюра на море 2020 на коротких ногтях девушки могут выбирать как нежные нюдовые цвета, так яркие и насыщенные оттенки.

В 2020 году длинные ногти опять на пике популярности. Если вы обладательница длинных и красивых ногтей, вам очень повезло.

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Ведь при выборе морского маникюра у вас открывается огромный выбор дизайнов и техник выполнения декора ногтей.

Популярной новинкой стало выполнение на длинных ногтях техники поп-арта, а именно изображение различных коктейлей или же изображение бокала с коктейлем на весь ноготь.

Такой дизайн можно будет декорировать стразами, камнями и жемчугом.

Также красиво смотрится и изображение на ногтях мороженного, при этом актуально добавить обрисовку морского пляжа или же пальм. На длинных ногтях очень красиво выглядит техника разводов по мокрому гель-лаку, выполненная в голубой или синей палитре.

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Все по теме:

Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, морской дизайн, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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