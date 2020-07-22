Маникюр 2020: лучшие идеи розового нейл-арта (Видео)

Одним из самых актуальных на данный момент цветов во всех направлениях моды является розовый, который делает образ девушек и женщин нежным, ярким, женственным, элегантным, роскошным в зависимости от того или иного выбранного оттенка.

Оттенки розового — настоящий хит этого лета и его выбирают модницы в любом возрасте.

Это не удивительно, ведь данный цвет имеет множество оттенков, хорошо сочетается с различными тонами и в целом позволяет экспериментировать с оформлением.

Сочетается легкий розовый маникюр с большой палитрой оттенков, которые соединяются с розовым в оригинальном тандеме при желании создать тот или иной розовый маникюр с определенным настроением.

В этом году особенно актуальным стал нежно-розовый маникюр, который особенно подчеркивает романтичность и утонченность образа.

Покрытие часто комбинируют и с другими пастельными тонами, чтобы немного разнообразить его.

Это прекрасный вариант на каждый день, для свидания и даже свадьбы. К тому же, если использовать декор, маникюр будет более ярким, заметным.

Современный маникюр в розовом цвете может смотреться совершенно по-разному.

Преимущественно это зависит от основного покрытия, а также наличия других оттенков в оформлении.

Мода на естественность и пастельные тона не проходит, поэтому советуем присмотреться к светлым оттенкам розового.

Если же такой маникюр кажется вам слишком банальным и скучным, дополняйте его графичными минимастичными рисунками, богатой росписью или замысловатыми узорами.

Не отказывайтесь от модных в наши дни страз, но используйте их в умеренных количествах.

Старайтесь найти золотую середину: так, чтобы блестки на ногтях выглядели красиво и эстетично, а не вульгарно.

Минимализм – основа безупречного образа в 2020 году.

Романтичным девушкам, подходят нюдовые, бежевые, нежно-розовые оттенки.

Молодым и страстным – яркие ягодные и сочные неоновые тона.

Красивый розовый маникюр поможет дополнить каждодневный образ, модный офисный лук, стильный вечерний наряд