Маникюр 2020: лучшие идеи небесно-голубого нейл-арта (Фото)

В списке нейл-тенденций 2020-го — светлый маникюр, так что пастельный голубой лак вполне может обеспечить вам попадание в тренд.

Голубой, как и синий маникюр, прекрасно сочетается со многими оттенками, как темными, так и светлыми.

Можно использовать его, чтобы накрасить ногти в один тон. Или же, к примеру, нанести голубой на несколько ногтей, оставив при этом два-три на каждой руке «чистыми» для создания другого цветового акцента.

Голубой лак может послужить отличным фоном при создании нейл-арта. Но в этом случае придется обратить внимание на то, какой именно голубой оттенок вы выбираете.

Лучше всего, чтобы это был светлый, нежный голубой с молочно-белой базой.

С ним сочетать другие оттенки лаков легче, чем с более насыщенными небесно-голубым или, скажем, васильковым.

Вместе с тем голубой цвет и сам вполне подходит для рисунков.

Если хочется, чтобы дизайн «вписался» и в контекст нейл-трендов 2020 года, украсьте лаконичными изображениями прозрачный фон.

Сочетание голубого с белым – одно из самых популярных.

Интересно, что в фаворе абсолютно все сочетания оттенков: и насыщенного голубого с ярким белым, и бледно-василькового с молочным или бежевым. Вне зависимости от выбора эти оттенки всегда создают красивый контраст и напоминают о ясном летнем небе с белоснежными облаками.

Кстати, если дополнить такой маникюр яркими акцентами – нейл-артом, узором или надписью – получится еще эффектнее!

Блестки в нейл-дизайне с использованием голубых и белых лаков также приветствуются.

Например, такое сочетание позволит создать космический маникюр.

Еще один модный фаворит для этой цветовой комбинации – маникюр омбре.

Если говорить о сочетании голубого с черным, то лучше всего в этом случае будет выглядеть графичный нейл-арт.

Украсьте голубой фон четкими линиями, простыми геометрическими фигурами или миниатюрными монохромными рисунками.

С ним сочетать другие оттенки лаков легче, чем с более насыщенными небесно-голубым или, скажем, васильковым.