Вещи, на которых строится гардероб 30-летних модниц (Фото)

Внимание, повзрослевшие модницы! У вас в шкафу должна появиться не только красивая, но и удобная одежда.

Идеальные джинсы

Джинсы – одна из немногих вещей, которая есть в гардеробе каждой девушки, вне зависимости от ее возраста, роста, веса, стиля и характера. Однако далеко не всегда они подобраны правильно. В этом вопросе мы советуем проигнорировать современные тенденции и купить те джинсы, которые идеально будут на вас сидеть (даже если это скинни, вышедшие из моды в 2020 году). Низкая или высокая посадка, расклешенная или зауженная модель, вещь классического синего или голубого цвета – все это неважно. Единственное требование – джинсы должны подходить вашему типу фигуры и подчеркивать все достоинства. Помните фразу «Главное, чтобы костюмчик сидел» из фильма «Чародеи»? Вот мы как раз об этом.

Брюки с завышенной талией

Джинсы с высокой талией идут далеко не всем женщинам, а вот брюки в этом вопросе являются универсальными. Благодаря врезным косым карманам и ремню (альтернатива – завязки на талии), они зрительно делают бедра менее объемными, что особенно актуально для девушек с типом фигуры «груши». Также у брюк с завышенной посадкой есть еще одно преимущество – в них талия кажется гораздо тоньше, чем на самом деле. Сочетать данный элемент гардероба можно с чем угодно: рубашкой, блузой, гольфом, футболкой. Единственный нюанс – верх нужно заправлять в брюки, чтобы визуально усилить эффект стройности и миниатюрности.

Лоферы

С каждым годом каблуки становятся все менее актуальными, за счет отсутствия удобства, а их место постепенно занимает обувь на низком ходу. И если в 20 лет целый день проходить на шпильках – это еще оправданное удовольствие (хоть и не для всех), то к 30 годам девушки становятся достаточно опытными и рассудительными, чтобы понимать – в качестве повседневной обуви тонкий 15-сантиметровый каблук точно не подходит. Стоит пожалеть себя и свои ноги, на которые жалко смотреть после марафона на шпильках.

Отличной заменой обуви на каблуке станут лоферы. Их можно носить круглый год. Весной и летом – на улице, осенью и зимой – в офисе. В 2020 году в моде будут следующие модели лоферов: классические кожаные, стильные лаковые, мягкие замшевые, красивые бархатные. Людям, которым сложно резко перейти от шпилек к обуви на низком ходу, дизайнеры предложили альтернативу – лоферы на каблуке или платформе. Они добавляют образу женственности, но при этом являются удобными и практичными.

Топ на тонких бретельках

Это универсальная вещь в бельевом стиле, которую можно носить как в качестве самостоятельного предмета гардероба, например, под пиджак, так и в сочетании с водолазкой. Последний вариант является очень актуальным в этом сезоне и отлично подходит для прохладной погоды. Топ поверх свитера выглядит весьма оригинально, и если вы готовы пойти на данный эксперимент, то мы вас поддержим обеими руками!

В 2020 дизайнеры советуют отдавать предпочтение бархатным и ассиметричным топам, моделям с рюшами и воланами, экземплярам с кулиской. Что касается цвета, то в тренде остаются пастельные тона: нежно-голубой, пудровый, айвори, шампань – любой из оттенков станет идеальным помощником при составлении образа.

Джинсовая юбка миди

Джинсовая юбка дарит комфорт во время носки, особую функциональность и различные сочетания в одежде. Длина ниже колена позволяет надевать такой предмет гардероба не только в повседневной жизни, но и в деловой среде, а универсальный фасон подходит девушкам с любым типом фигуры.

Если вы приобрели юбку из синего либо голубого денима, сочетайте ее со светлой рубашкой или майкой. Этот комплект считается базовым, позволяет выглядеть женственно и элегантно, не утратив при этом деловитости. Офисный вариант – юбка-карандаш в сочетании с нейтральной блузой, пиджаком и туфлями на устойчивом каблуке. Более повседневный аутфит – юбка, клетчатая рубашка, черные лоферы и сумка в тон.

Платье с запахом

Платья на запах обладают великолепным корректирующим потенциалом и выигрышно смотрятся на девушках с любым типом фигуры. Фасон позволяет скрыть бока, очертить талию, что придает уверенности в себе. В 2020 году на пике популярности будут наряды темных матовых расцветок. Экземпляры синего, изумрудного, бордового, фиолетового оттенка смотрятся благородно, стильно и роскошно, что несомненно оценят все модницы.

Для лета идеальным вариантом станет белое платье на запах из натурального материала, которое подчеркнет красивый загар и отличный вкус своей обладательницы. Дизайнеры представили эту модель в максимально лаконичном стиле – декор сводится к минимуму и если даже присутствует на платье, то является практически незаметным. Впрочем, такой подход полностью развязывает девушкам руки – базовое платье очень удобно комбинировать с яркой обувью и аксессуарами, каждый раз получая новый образ.

Платье с открытой спиной

Такой фасон смотрится очень волнующе, утонченно, сексуально, но при этом абсолютно не вульгарно (если правильно подобрать белье). Существуют различные варианты платья с открытой спиной: они могут быть с разрезом, с декольте, полностью закрытые спереди. Что касается глубины выреза, то он может варьироваться от самого демократичного, который заканчивается чуть ниже лопаток, до очень откровенного. Также есть промежуточные варианты: до талии или поясницы.

Обратите внимание: В подобном платье можно выглядеть великолепно лишь в том случае, если вы обладаете красивой фигурой и правильной осанкой. Если эти требования не будут соблюдены, эффект от наряда получится не таким, как вы ожидаете.

Пиджак мужского кроя

Устаревший офисный пиджак может испортить даже самый продуманный образ. А вот удлиненная модель мужского кроя находится на пике популярности и прекрасно подходит 30-летним модницам. Его можно с легкостью сочетать со свитшотом, блузой, джинсами, брюками и прочими предметами гардероба. Это великолепный микс молодежного стиля и классики всегда выигрывает, вне зависимости от того, для какого события вы составили такой аутфит.

Настоящей фантастикой является гармоничное сочетание грубой костюмной ткани с кружевной отделкой. А модель рубленого кроя с большими лацканами считается одной из самых стильных и модных. Подобные изделия можно найти у фирмы АРС, которая создает точные копии мужских пиджаков, но с женственной декоративной отделкой. Цветовая палитра достаточно разнообразна и напрямую зависит от сезона – летом и весной лучше выбирать ярко-синий, темно-серый оттенок, а зимой и осенью – угольно черный или насыщенный синий. Что касается материалов, то теплое время года нуждается в шелковых и атласных пиджаках, а холодное – в кашемировых, драповых или шерстяных экземплярах.

Кожаная юбка

Данный предмет гардероба является просто незаменимым в те моменты, когда вы понятия не имеете, что надеть. Она универсальная, практичная, сочетается с любым верхом, а самое главное – уместна в любых ситуациях. Еще один очевидный плюс – корректирующие функции. Плотная текстура материала позволяет замаскировать бока и небольшой животик. Преимущества кожаных юбок оценили по достоинству многие знаменитости: Меган Маркл, Мелания Трамп, Миранда Керр, Анджелина Джоли, Барбара Палвин и др.