Лучшие способы уложить непослушные волосы (Фото)

Если день плохой прически — это каждый ваш день, возможно, дело в непослушных волосах. Какую стрижку выбрать для таких волос, как их укладывать, ухаживать за ними дома и в салоне — вы узнаете из нашего материала.

Мы приготовили для вас несколько интересных вариантов причесок для ваших непослушных волос, благодаря которым вы сможете выглядеть свежо и стильно каждый день.

Страстные взъерошенные волны

Возьмите бигуди-косточки, накрутите на них влажные волосы и обдайте феном до полной сухости. После просто зафиксируйте все лаком.

Аккуратный высокий конский хвост

Если ваши волосы вьются по бокам, — прекрасный вариант сгладить это — сделать высокий конский хвост.

Боковая укладка

Для коротких непослушных волос прекрасно подойдет данная укладка, которую вы можете получить, создав боковой начес и зафиксировав его лаком.

Легкая небрежность

Эта прическа довольно шикарно смотрится на женщинах с длинными и средними волосами. Для ее реализации вам понадобится специальный структурирующий спрей. Его можно купить, а можно приготовить самой, смешав ложку кокосового масла, ложку морской соли, ложку геля для укладки волос и теплую воду. Распылите все это на слегка влажные волосы, распределите средство руками, и получите слегка волнистую прическу с эффектом мокрых волос.

Беспорядочный пучок

Идеально подходит для вьющихся волос! Все, что вам нужно сделать, — это собрать все волосы в очень высокий конский хвост, связав его с остальной группой волос.

Элегантный низкий пучок

Просто соберите все волосы в низкий, свободный пучок и закрепите U-образными шпильками. Вытяните несколько прядей вокруг лица и из-за ушей, чтобы выглядеть более интересно.

Ретро шиньон

Чтобы создать этот изящный вид прически, соберите волосы в сторону. Слегка закручивайте пряди, соединяя их и закрепляя на месте неведимками.

Сексуальные пляжные локоны

Нанесите на волосы термозащитный спрей, скрутите локоны в жгуты или косички и проведите по ним утюжком, на несколько секунд задерживая утюжок на одном месте. Этот способ подойдет девушкам с тонкими и редкими волосами.

Дразнящий начес

Классический начес – основа большинства ретро-причесок, поэтому если вам нравится мода 60-х, то используйте его. Чтобы поверхность прически была гладкой, перед тем как делать начес, отделите несколько широких прядей, которыми вы потом прикроете его. Заколите их, чтобы не мешали. Отделите прядь толщиной 1-2 см и отведите ее перпендикулярно к поверхности головы. Введите тонкую расческу в волосы и начинайте двигаться в сторону основания пряди. Выполните несколько энергичных, но аккуратных движений с внутренней и внешней стороны локона. Откиньте обработанную прядь в сторону, чтобы не мешала. Обработайте по такой схеме всю голову. Прикройте начесанные волосы прядями, пригладьте расческой с натуральным ворсом и слегка сбрызните лаком.

Текстурированный французский твист

Хорошо вымытые волосы высушите с применением сильно фиксирующего средства для укладки (лучше всего пенки). После наносите специальный текстурированный воск для волос, а локоны заколите невидимками с левой и правой стороны, оставляя при этом свободные пряди возле лица. Оставшуюся часть волос заверните в «улитку» и хорошо закрепите заколками. Делать это надо свободно и легко, чтобы пучок не был тугим.

Прическа с аксессуаром

Головные уборы, ювелирные аксессуары добавят особой очаровательности и элегантности вашей прическе.

Коса в стиле бохо

Расчешите волосы на боковой пробор. Волосы, не совсем свежие или только после пробуждения имеют ту текстуру, которая лучше всего подходит для этого стиля. Сначала сделайте три больше секции на одной стороне головы, а затем начните заплетать волосы — первым делом сверху и постепенно продвигаясь вниз по направлению к уху. Продолжайте плетение вниз мимо уха и вокруг задней части головы чуть выше линии роста волос. Когда вы доберетесь к другой стороне головы, заплетите волосы в обычную косу, затем оставьте свисать её с вашего плеча. Закрепите её резинкой для волос того же цвета, что ваши собственные волосы.

Объемные локоны

Если вы любительница объема — то этот вариант локонов по всей длине волос станет прекрасным выбором.

Высокий половинный конский хвост

Просто разделите волосы на две части — сверху и снизу. Убедитесь, что верхняя часть на 1/3 меньше нижней половины. Просто держите первую половину и сделайте высокий конский хвост, закрепив его резинкой.

Смотрите … вам уже не нужен профессионал, чтобы сделать со своими непослушными волосами супер стильные прически!

Экспериментируйте и каждый день создавайте что-то новое, а наши идеи причесок вам в этом помогут!