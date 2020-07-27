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Маникюр 2020: самые красивые идеи свадебного нейл-арта (Фото)

Маникюр 2020: самые красивые идеи свадебного нейл-арта (Фото)
11:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Ультрамодный свадебный маникюр в новомодном исполнении – обязательная и неотъемлемая составляющая безукоризненного образа невесты, позволяющего почувствовать себя истинной королевой в один из важных дней в своей жизни.

Каждая невеста хочет выглядеть идеально в свой "большой день", надеясь, что свадьба спланирована максимально точно и все пройдет именно так как и задумано.

Свадебный маникюр

Помимо свадебного платья и прически, свадебный маникюр также играет важную роль в образе невесты.

Свадебный маникюр 2

Каким должен быть свадебный маникюр невесты в 2020-2021 году знают стилисты и дизайнеры, которые из года в год задают новые тренды в моде.

Свадебный маникюр 3

Свадебный маникюр 2020-2021 фото, которого вы сможете посмотреть ниже, не обязательно должен быть в традиционном белом цвете.

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В последнее время все больше невест выбирают более креативные варианты свадебного дизайна ногтей 2020-2021.

Свадебный маникюр 5

Очень часто белое свадебное платье дополняют яркими деталями и акцентами в виде вышивки, пояска или бантиков, которые могут быть и синего или красного цвета, бирюзового и даже черного цвета.

Свадебный маникюр 6

В таком случае свадебный маникюр может быть сделан в том же цвете.

Свадебный маникюр 7

Модный свадебный маникюр 2020-2021 позволяет выбрать красивый и оригинальный дизайн ногтей невесты практически любого вида – начиная от классического французского свадебного маникюра и пастельных тонов, заканчивая модным маникюром металлик и свадебным маникюром под цвет букета.

Свадебный маникюр 8

Уже традиционным и самым популярным маникюром на свадьбу стал классический французский маникюр, который может быть дополнен рисунком в виде цветов, бантиков и кружевных узоров.

Свадебный маникюр 9

Несомненно, такой свадебный маникюр будет уместным в любом свадебном образе.

Свадебный маникюр 10

Кроме того свадебный французский маникюр получил несколько интересных интерпретаций в виде лунного маникюра и обратного френча, которые также используют в качестве маникюра для невесты.

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Если классический французский маникюр имеет закрашенную верхнюю полоску ногтя, то так называемый обратный френч предполагает выделенную полоску вокруг основания ногтя в виде "улыбки".

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В лунном же маникюре на свадьбу, лунку у основания оставляют не закрашенной.

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Не имеет значения, какой из видов свадебного французского маникюра вы выберите, в любом случае свадебный маникюр невесты будет смотреться нежно и красиво.

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Классический свадебный маникюр в виде френча или лунного нейл-арта 2020-2021 – изящество и простота.

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Все по теме:

Маникюр, Свадьба, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, морской дизайн, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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