Летние кардиганы 2020: новинки фасонов для лета (Фото)

Сегодня женский кардиган универсальная и незаменимая вещь в женском гардеробе. Подобный вариант верхней одежды можно одеть в любое время года.

В каждом новом сезоне дизайнеры представляют вниманию публики новые модели и трендовые варианты.

Стилизация под пончо

Кардиганы, стилизованные под накидку или пончо, дизайнеры предлагают украсить крупными принтами, геометрическими узорами или бахромой. Такой кардиган будет ярким акцентом в любом образе. Хорошо смотрится на взрослых женщинах — от 30 и старше.

Укороченные кардиганы

Мастхэв для теплого времени года в осенне-зимнем сезоне — укороченные модели кардиганов бежевого или нюдового цвета. Для легкого летнего образа подойдет укороченный кардиган-безрукавка.

Модели крупной вязки

Стильный вариант кардигана. Фактура крупной вязки очень актуально смотрится в сочетании с оверсайзом, небрежно накинутым сверху летнего наряда. В фаворе — нейтральная палитра (голубые, персиковые, розовые, лимонные цвета).

Длинные кардиганы

Вариант макси-длины выглядит презентабельно и добавляет образу роскоши. Для этого варианта подходит темная благородная палитра:

вишневые цвета;

оттенки зеленого (изумрудные, темные);

темно-фиолетовый цвет;

оттенки синего (морская волна, электрик и другие).

Можно выбрать приталенную модель кардигана, добавив поясок или тонкий ремень.

Модные тренды

Крупные принты и разнообразные орнаменты на кардигана будут актуальны для сезона 2020 года. Среди популярных рисунков:

геометрические узоры;

крупная клетка и полоска;

крупный горох;

абстракция;

стилизация под “хищные” узоры;

цветочные мотивы.

Для лета и поздней весны стилисты рекомендуют подбирать кардиганы из следующих материалов:

шелк;

тонкий трикотаж;

шерсть.

Сильные идеи с чем носить летний кардиган

Однотонные модели кардиганов без декоративной отделки можно использовать как базовый элемент гардероба, для вечернего или романтического наряда нужно выбирать яркий вариант — с цветовым акцентом, с рисунком или с декором (вышивка, вставки из кожи или других материалов и т. д.). В любом из этих случаев кардиган станет эффектным дополнением образа.