Летние кардиганы 2020: новинки фасонов для лета (Фото)

В каждом новом сезоне дизайнеры представляют вниманию публики новые модели и трендовые варианты.
Стилизация под пончо
Кардиганы, стилизованные под накидку или пончо, дизайнеры предлагают украсить крупными принтами, геометрическими узорами или бахромой. Такой кардиган будет ярким акцентом в любом образе. Хорошо смотрится на взрослых женщинах — от 30 и старше.
Укороченные кардиганы
Мастхэв для теплого времени года в осенне-зимнем сезоне — укороченные модели кардиганов бежевого или нюдового цвета. Для легкого летнего образа подойдет укороченный кардиган-безрукавка.
Модели крупной вязки
Стильный вариант кардигана. Фактура крупной вязки очень актуально смотрится в сочетании с оверсайзом, небрежно накинутым сверху летнего наряда. В фаворе — нейтральная палитра (голубые, персиковые, розовые, лимонные цвета).
Длинные кардиганы
Вариант макси-длины выглядит презентабельно и добавляет образу роскоши. Для этого варианта подходит темная благородная палитра:
вишневые цвета;
оттенки зеленого (изумрудные, темные);
темно-фиолетовый цвет;
оттенки синего (морская волна, электрик и другие).
Можно выбрать приталенную модель кардигана, добавив поясок или тонкий ремень.
Модные тренды
Крупные принты и разнообразные орнаменты на кардигана будут актуальны для сезона 2020 года. Среди популярных рисунков:
геометрические узоры;
крупная клетка и полоска;
крупный горох;
абстракция;
стилизация под “хищные” узоры;
цветочные мотивы.
Для лета и поздней весны стилисты рекомендуют подбирать кардиганы из следующих материалов:
шелк;
тонкий трикотаж;
шерсть.
Сильные идеи с чем носить летний кардиган
Однотонные модели кардиганов без декоративной отделки можно использовать как базовый элемент гардероба, для вечернего или романтического наряда нужно выбирать яркий вариант — с цветовым акцентом, с рисунком или с декором (вышивка, вставки из кожи или других материалов и т. д.). В любом из этих случаев кардиган станет эффектным дополнением образа.