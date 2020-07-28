Маникюр 2020: идеи летнего нейл-арта на миндалевидную форму ногтя (Фото)

В топе в этом году — миндалевидная форма ногтей. С каким маникюром комбинировать такую форму этим летом — узнаете ниже.

Миндалевидная форма уже давно полюбилась девушкам, которые предпочитают острую форму ногтей.

Как мы видим, она имеет схожесть с орехом – миндалем.

Однако такая форма ногтей требует особо тщательного подбора цвета лака для ногтей.

За счет своей остроты, такая форма сама по себе смотрится немного резко, и если подобрать не тот яркий оттенок – это может выглядеть вульгарно.

Поэтому нужно продумать, какие планы у тебя на ближайшие дни, какие события, чтобы твой маникюр был уместен и не выглядел нелепо с твоим образом.

Многим полюбилась форма "миндаля" за счет того, что это наиболее удачный вариант, который выглядит довольно женственно и страстно одновременно.

Кроме того, этот силуэт выглядит также очень привлекательно, поскольку он способен сделать твой образ элегантным и утонченным!

Сочетание розового и голубого оттенка стали уже традиционным тандемом!

Именно эти пастельные тона помогут тебе создать интересный и не скучный маникюр, который будет очень выгодно смотреться на удлиненных ногтях формы "миндаля".

Что касается выбора цвета, то отдавайте предпочтение мягкой гамме и пастельным тонам, яркость будет здесь неуместна.

Прекрасен маникюр с миндалевидными ногтями 2020-2021 и в светлой гамме оттенков, и темной.

Яркий и сочный маникюр на миндалевидные ногти также безумно красив.

Омбре с разными видами градиента, лунки и френч, обилие стразов и камушек, рисунки в различных тематиках позволят воссоздать чудесный маникюр на миндалевидные ногти 2020-2021 года.

Прибавив немножко глиттера и камифубуки, кусочки или отпечатки фольги, хлопья Юки, хрустальная крошка и другие декоративные средства для маникюра сделают любой нейл-дизайн с миндалевидными ногтями торжественным и праздничным.

Выполнив даже самый привычный однотонный маникюр на миндалевидных ноготочках, можно быть уверенной в его неотразимости и изысканности. А самые замысловатые и сказочные принты именно на миндалевидных ногтях будут смотреться гармонично и непревзойденно.