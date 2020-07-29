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Маникюр 2020: летние идеи дизайна ногтей (Фото)

Маникюр 2020: летние идеи дизайна ногтей (Фото)
Обновлено 15:21 Сегодня Телеграф
Каждый год в летнее время обновляется палитра и дизайн ногтевой пластины. Форма ногтей тоже меняется, как и их длина, поэтому прежде чем пойти к мастеру на очередную коррекцию, стоит узнать, что нынче в моде.

Короткие ногти летом 2020 — это прежде всего безупречное удобство. В моде будет любой дизайн, который отражается глубиной цвета или пестрой яркостью.

Аксессуары для украшения ногтевой пластины существуют разные, поэтому в вашем распоряжении на весь летний период будут доступны любые.

Средняя длина ногтей позволяет использовать их в качестве хорошего полотна для отображения реалистичных рисунков. Мастера предлагают в 2020 году обратить внимание на звездный и космический принт, где между собой переплетаются глубокие насыщенные фиолетовые и черные цвета.

Средние ногти — это самая лучшая длинна ногтей, которая не является слишком короткой или слишком длинной, поэтому с ней всегда удобно, просто, выгодно и к ней подходят различные дизайны.

Длинные ногти не всем модницам подойдут. Это весьма сложная длинна, которая потребует внимательного и бережного отношения. Длинными ногтями очень легко зацепится за одежду, вещи, что в следствии приведет к травмам, поэтому стоит быть очень осторожным.

Самые популярные цвета ногтей

Розовый самый популярный среди женщин разного возраста. Он гармоничный, стильный, он может быть ярким, пестрым, но в тоже время нежным и ненавязчивым.

 Благодаря универсальности розовый часто используется в однотонном нанесении, который также называется монохром.

Розовый содержит один яркий оттенок — фуксия, который очень яркий, глубокий, насыщенный и привлекательный. Фуксия стоит на втором месте по выбору цветов из яркой палитры.

Лучший выбор для уверенных в себе женщин, которые привыкли получать повышенное внимание со стороны. Фиолетовый глубокий и насыщенный цвет. Он сможет подчеркнуть короткие, средние и длинные ногти, будет хорошо смотреться с другими цветами и оттенками, а также с декором.

Морковный — это один из оттенков оранжевого цвета, который считается более ярким и броским. С ним весьма просто создать яркий дизайн, но достаточно сложно совместить с другими оттенками. С морковным лучше всего комбинировать белый, красный, черный, желтый и серебро.

Красный — это цвет страсти, сексуальности, смелости и безудержной энергии. Он перетягивает все внимание на себя, поэтому и пользуется столь большей популярностью. Цвет красиво смотрится на любой форме и длине ногтей, даже самых коротких, что весьма удивительно и редко. Красный содержит свои оттенки, от светлого, до темного, где есть большое поле для выбора будущих работ мастера.

Если хотите создать актуальное покрытие, которое будет модным в любой сезон года, то именно индиго сможет помочь в таком вопросе. Индиго является оттенком синего цвета, но в более глубокой и насыщенной интерпретации. Безупречной длинной для подобного оттенка считается короткая.

О черном цвете всегда идет много споров, каждый из которых прав в своей мере. Цвет считают темным, вульгарным, броским, а порой и мрачным. Но черный является вершиной стильного дизайна маникюра, поэтому он чаще, чем другие подбирается в качестве однотонного покрытия любой длины и формы ногтей.

Черный считается универсальным цветом, поэтому его легко комбинировать с любыми другими цветами. Ахроматическое направление — это один из самых актуальных дизайнов для ногтей, где заключается свобода и универсальность рисунка, подходящим практически пол любой женский образ.

Белый считается популярным, но и самым тяжелым. Он очень тяжело наносится на ногтевую пластину, потому как сможет подчеркнуть все дефекты, неровности, поэтому ноготь нужно правильно подготавливать. Мастер выравнивает его с помощью шлифовальной машинки и бафа, потому как только в таком случае маникюр будет выглядеть шикарно.

Особенно летом 2020 будут ценится простые одуванчики. Они выполняются в едином или множественном числе, где каждый цветок сможет украшать свою часть ноготка. Больше всего пользуется популярностью черно-белый рисунок на пастельном тоне.

Перья могут быть разными: контрастными, черными или белыми, а также цветными и радужными. Их часто изображают по-одному, но в большинстве случаев — это ловцы снов. Здесь перья представлены в виде сложного узора, либо с добавлением ведических элементов и символов.

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Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи летнего маникюра, Маникюр лето, Маникюр 2020, Идеи маникюра 2020, Идеи летнего маникюра 2020.

Автор:

Телеграф
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