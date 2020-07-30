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Маникюр 2020: тренд этого лета - дизайн в технике стемпинг (Фото)

Маникюр 2020: тренд этого лета - дизайн в технике стемпинг (Фото)
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф
Маникюр с красивым и сложным узором, на самом деле легко сделать благодаря технике стемпинг.

Стемпинг — это техника создания узора методом штампования. Специальные трафареты с разнообразными рисунками или узорами с легкостью переносятся на ногтевую пластину с помощью специального аксессуара — штампа.

Именно такая техника считается очень простой, но дающей красивые и оригинальные результаты.

Самый стильный вариант стемпинга — это матовый. Здесь в вашем распоряжении любые узоры, но в конечном итоге нужно использовать закрепляющий матовый лак, который уберет из нейл дизайна любой намек на блеск. Такой вид стемпинга допускается украшать стразами.

Здесь используются два цвета, где один является основным и покрывает собой весь ноготок, а другой используется в качестве узора.

Благодаря большому выбору цвета экспериментировать можно долго, подбирая или смешивая разные оттенки вместе.

Под разноцветным стемпиногом имеется ввиду использование более двух цветов лака.

Цвета подбираются заранее, чтобы создать в итоге на ноготке красивое покрытие, а не алляпистый рисунок.

Используйте яркие и контрастные цвета для узоров, а для основы более классические. Например, белый, черный, коричневый, кофе с молоком.

В сложном виде стемпинга могут использоваться несколько цветов лака, гель-лака, а также присутствовать лепка, украшение из страз, различных блесток.

Мастера умело совмещают технику стемпинга с техникой обмре, что в итоге создает удивительные и весьма красивые и оригинальные узоры.

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Автор:

Телеграф
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