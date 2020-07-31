Мужской рюкзак: как правильно выбрать и на что обращать внимание

Определись с размером рюкзака, ориентируясь на свои цели и то, что обычно кладешь в него. Будет лучше, если после стандартной загрузки в нем останется небольшой запас места на всякий случай. Обилие удобных карманов будет кстати.
Удобство вещи зависит в первую очередь от лямок. Если приходится проводить целые дни на ногах, а за плечами при этом будет миллион важных мелочей, тебе точно захочется, чтобы лямки были комфортными. Выбирай рюкзак с не слишком узкими и довольно мягкими лямками, которые можно отрегулировать по длине.
Трендовые модели в 2020 году - это рюкзаки классической закругленной сверху формы. Цвета выбирай универсальные - черный, темно-синий, темно-серый или хаки, и без лишних деталей.
Материалы также не стоит брать эксклюзивные - вполне подойдут кожа или заменитель, нейлон, плотный хлопок (в идеале с водоотталкивающей пропиткой).