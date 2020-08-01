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Распространенные ошибки в макияже, которые делают глаза визуально меньше (Фото)

Распространенные ошибки в макияже, которые делают глаза визуально меньше (Фото)
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com
Наверняка, ты замечала, что порой, вместо открытых и больших глаз, после мейка они кажутся меньше. Все верно - неправильный макияж может зрительно уменьшить глаза.

Вы подбираете тени под цвет глаз

Вы подбираете тени под цвет глаз

Подбирать тени под цвет глаз — золотое правило всех девушек в СССР. С тех прошло немало лет, но «советский тренд» так просто не искоренить. Увы,но коричневые тени не подчеркнут карие глаза, а синие оттенки не добавят красоты голубым. Если вы все же решились на подобный макияж, используйте поверх теней темную подводку, иначе глазки-щелочки, как у крота, вам обеспечены.

Вы подводите черным карандашом слизистую нижнего века

Вы подводите черным карандашом слизистую нижнего века

Черная подводка — тот самый must have, который есть в косметичке каждой девушки. Подведенный черным карандашом кайал (слизистая часть нижнего века) смотрится очень красиво, но только если ваши глаза изначально большие. Во всех остальных случаях черная подводка на слизистой нижнего века произведет ровно противоположный эффект. Посмотрите на Сару Джессику Паркер: из-за этой банальной ошибки создается ощущение, что актриса все время щурится.

Вы не растушевываете контур

Вы не растушевываете контур

Вы подводите глаза карандашом, но не растушевываете контур. Особенно критично такая подводка смотрится на на нижнем веке — глаза визуально становятся меньше, а взгляд кажется «тяжелым» (посмотрите на ранние фото Кейт Миддлтон — она регулярно допускала эту ошибку).

Вы не подкручиваете верхние ресницы

Вы не подкручиваете верхние ресницы

Длинные пушистые ресницы с красивым изгибом — мечта каждой девушки. Но что делать, если природа не наградила вас таковыми? Тушь и щипчики для подкручивания ресниц вам в помощь! Вот увидите, ваш взгляд будет казаться более открытым и распахнутым, если вы немного завьете верхние реснички перед нанесением туши.

Вы рисуете слишком темные «смоки-айс»

Вы рисуете слишком темные "смоки-айс"

Давно пора развеять миф о том, что темные «смоки-айс» визуально увеличивают глаза. Этот прием способен придать глазам вытянутую форму, но не увеличить их. А слишком темные смоки, пусть даже отлично растушеванные, зрительно сузят и уменьшат твои глаза. Не готовы отказаться от любимой «дымки»? Серебристые оттенки вам в помощь.

Вы используете слишком светлый консилер

Проблема темных кругов под глазами знакома каждой второй девушке. Избавиться от них непросто, а вот замаскировать при помощи консилера — легко! Но есть очередной подвох: слишком светлый консилер отлично скроет темные круги, но при этом визуально уменьшит ваши глаза.

Вы используете темные матовые тени

Вы используете темные матовые тени

В то время как тени с блеском визуально увеличивают глаза, модные матовые — увы, нет. Если хотите, чтобы глаза выглядели выразительно, забудьте про темные матовые тени. Вы можете использовать матовые тени вместо подводки, но никогда не наносите их на подвижное веко.

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Все по теме:

Макияж, Мода 2020, Стильный макияж, Распространенные ошибки в макияже.

Автор:

Телеграф
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