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Маникюр 2020: солнечные идеи желтого нейл-арта (Фото)

Маникюр 2020: солнечные идеи желтого нейл-арта (Фото)
Обновлено 14:03 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Предлагаем Вам посмотреть оригинальные цветовые сочетания, рисунки и дизайн ногтей желтого цвета.

Каждой девушке весной и летом хочется позитива и ярких красок.

Наше настроение отражается буквально на всем: выборе одежды, аксессуаров, макияже и цветовой гамме маникюра.

Три трендовых цвета маникюра этого лета: голубой, зеленый и ярко-желтый маникюр. 

Красивый желтый маникюр станет вашим личным антидепрессантом, заставляющим заиграть жизнь новыми красками.

Желтый цвет априори ассоциируется с легкостью и радостью, положительным настроем и беспечностью.

 

Все из-за того, что его прямое воплощение – это яркий солнечный свет, дарующий жизнь на планете Земля.

 

В психологии желтый цвет символизирует силу интеллекта, ловкость, смекалку и неординарный подход к решению проблем.

 

Ярко желтый оттенок отлично помогает для концентрации внимания и направления мыслей, поэтому даже древние йоги использовали кристаллы лучистого тона для своих медитаций с целью покидания своего физического тела.

 

Опытные психологи также утверждают, что люди, отдающие предпочтение желтому оттенку при обновлении гардероба или маникюра, склонны к импульсивности, они азартны и любопытны, они не теряют интерес к жизни и всегда готовы узнать что-то новое.

Вы никогда не задумывались над тем, что желтым обычно окрашивают рекламные борды, корпуса такси или же он является одним из оттенков светофора?

 

Все это связано с возбуждающим, энергетизирующим действием оттенка.

 

Кстати, желтый цвет был признан цветом, предельно характеризующим исконную женскую сущность, дамскую интуицию.

 

Даже на Будду был одет светло желтый кафтан-тога, а, как вы помните, весь буддизм построен на идее самопознания.

 

В тренде минимализм, флористика, рисунки на прозрачном фоне, состоящем из одного лишь камуфляжа, матовая поверхность, текстурные дизайны и т. д.

Надеемся, эти факты и идеи помогли вам убедиться в том, что цвет солнца и тепла – лучший выбор не только для романтичных наивных красавиц, но и для консервативных леди.

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Автор:

Телеграф
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