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"Одолевают сомнения - наденьте красный": Андре Тан дал советы, как правильно носить красную одежду (Фото)

"Одолевают сомнения - наденьте красный": Андре Тан дал советы, как правильно носить красную одежду (Фото)
Обновлено 22:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Андре Тан назвал оттенки, с которыми прекрасно сочетается красный цвет.

Часто отечественные красавицы не решаются примерить красный наряд, ведь он точно поможет им оказаться в центре внимания. В инстаграме дизайнер Андре Тан призвал поклонниц экспериментировать со стилем и добавить красок к будням.

Но, выбирая красный наряд, стоит помнить главные фэшн-правила, которыми охотно поделился модельер.

  • Не соединяйте красную и черную одежду

Все привыкли, что эти цвета являются своеобразной классикой. Однако Андре Тан уверяет: красный и черный цвета перетягивают внимание на себя. Лучше выбрать total red и быть в тренде. Но стоит учесть, что приталенная яркая одежда подчеркнет все недостатки фигуры.

 
 
 
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  • Комбинируйте красное с белым или серым

Красный цвет не только может доминировать в образе. Так, модницы могут смело его сочетать с серым или белым нарядом. Светлые цвета прекрасно смягчают агрессивность красного.

"Элементы красного цвета будут хорошо смотреться на белом или сером полотне. Белый смягчает агрессивность красного цвета, поэтому такое сочетание подходит практически всем женщинам. Выбирая сочетание красного и серого, нужно ориентироваться на уровни яркости оттенков. И не забывайте о благородном бежевом!" - отметил Андре Тан.

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  • Фиолетовый и красный - сочетание смелых

Если вы хотите быть звездой вечера, попробуйте скомбинировать фиолетовый и красный. Но важно, чтобы атмосфера мероприятия была соответствующей, иначе такое эффектное сочетание наряд будет выглядеть неуместно.

  • Сочетание красной одежды с коричневой

"Всегда считал коричневый подлым цветом, особенно в сочетании с красным. Этот цвет может иметь холодный или теплый оттенок, и от этого зависит, подружится ли он с ярким нарядом. Чем теплее и светлее коричневый, тем отчетливее видно в нем красные составляющие, тем гармоничнее он сочетается. Глухие, холодные оттенки коричневого выглядят с даже самым ярким и светлым красным очень мрачно", - добавил Андре Тан.

Как сообщалось ранее, рассказал, как скрыть неидеальные ножки за одеждой, при этом оставаясь стильной.

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Все по теме:

Женская мода, Андре Тан, Женская одежда, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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