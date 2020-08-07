Модные лайфхаки, которые помогут выглядеть безупречно с одеждой оверсайз (Фото)

Вещи оверсайз из тренда давно превратились в классику, однако подружились с ними далеко не все модницы. Нет ничего зазорного в том, что не каждой женщине от природы достается идеальное чувство стиля. Благо изменить такое положение дел вполне реально.

Мы выделили 7 простых правил, которые помогут тебе выглядеть стильно в любом образе с одеждой оверсайз!

Не рискуй

Если ты лишь недавно решилась на покупку вещи оверсайз, начни с одной объемной, будь то худи, свитер или широкие брюки. Сочетать в одном образе сразу несколько оверсайз-предметов нелегко даже профессиональным стилистам, поэтому не стоит рисковать.

Всему есть предел

Вещи оверсайз - это не просто вещи большего размера, они изначально скроены и сшиты подобным образом. А вот если ты хочешь купить "обычный" свитер в качестве оверсайз, помни, что он не должен превышать твой размер больше, чем на 2 единицы.

Делаем талию

С чем носить пальто оверсайз? Если тебе кажется, что образ получился мешковатым и бесформенным, тебя спасет широкий ремень или пояс: срочно "делай" талию!

Новая высота

Вытянуть фигуру в образе с вещами оверсайз легко, достаточно надеть каблуки. Выбирай обувь в зависимости от твоего низа: если это широкие брюки, примерь ботильоны или туфли на устойчивом толстом каблуке; если это, напротив, скинни или леггинсы, можно остановиться и на шпильке.

Играй на контрастах

Самая простая комбинация - объемный свитер и узкие джинсы. Это действительно беспроигрышный вариант. Не менее удачна и игра с фактурами, например, большой кардиган крупной вязки носи с тонким шелковым платьем-комбинацией и нарочито грубыми сапогами-казаками.

Не забывай о себе

В целом оверсайз подходит девушкам с любым телосложением и размером одежды, но важно при выборе объемной вещи учитывать свои параметры и особенности фигуры. К примеру, обладательнице пышных форм лучше отказаться от бесформенных платьев, которые сделают ее крупнее, и отдать предпочтение пальто-кокону или широким брюкам (обязательно с каблуками).

Легкий цвет

Многие уверены, что лучше всего смотрятся вещи оверсайз черного цвета, но это не так. Девушек plus size такие предметы гардероба превратят в грозовую тучу, а миниатюрную модницу сделают совсем незаметной. Кроме того, когда нарочитый объем сочетается с легким и не ярким цветом, сам образ становится легче. Особенно актуален такой микс в преддверие весны: обязательно присмотрись к свободным пальто и тренчам нежных пастельных и нейтральных приглушенных тонов.