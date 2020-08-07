Скачать
Пятница, 07.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Харьков в "красной", а Тернополь в "зеленой": В Украине обновили список карантинных зон
Харьков в "красной", а Тернополь в "зеленой": В Украине обновили список карантинных зон
Зеленский "попросил" Путина освободить крымских татар
Зеленский "попросил" Путина освободить крымских татар
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
"Ты теперь мой Ангел": Виктор Павлик прокомментировал утрату младшего сына
"Ты теперь мой Ангел": Виктор Павлик прокомментировал утрату младшего сына

Модные лайфхаки, которые помогут выглядеть безупречно с одеждой оверсайз (Фото)

Модные лайфхаки, которые помогут выглядеть безупречно с одеждой оверсайз (Фото)
Обновлено 14:12 Сегодня Телеграф omode.info Фото: instagram
Вещи оверсайз из тренда давно превратились в классику, однако подружились с ними далеко не все модницы. Нет ничего зазорного в том, что не каждой женщине от природы достается идеальное чувство стиля. Благо изменить такое положение дел вполне реально.

Мы выделили 7 простых правил, которые помогут тебе выглядеть стильно в любом образе с одеждой оверсайз!

  • Не рискуй

Если ты лишь недавно решилась на покупку вещи оверсайз, начни с одной объемной, будь то худи, свитер или широкие брюки. Сочетать в одном образе сразу несколько оверсайз-предметов нелегко даже профессиональным стилистам, поэтому не стоит рисковать.

  • Всему есть предел

Вещи оверсайз - это не просто вещи большего размера, они изначально скроены и сшиты подобным образом. А вот если ты хочешь купить "обычный" свитер в качестве оверсайз, помни, что он не должен превышать твой размер больше, чем на 2 единицы.

  • Делаем талию

С чем носить пальто оверсайз? Если тебе кажется, что образ получился мешковатым и бесформенным, тебя спасет широкий ремень или пояс: срочно "делай" талию!

  • Новая высота

Вытянуть фигуру в образе с вещами оверсайз легко, достаточно надеть каблуки. Выбирай обувь в зависимости от твоего низа: если это широкие брюки, примерь ботильоны или туфли на устойчивом толстом каблуке; если это, напротив, скинни или леггинсы, можно остановиться и на шпильке.

  • Играй на контрастах

Самая простая комбинация - объемный свитер и узкие джинсы. Это действительно беспроигрышный вариант. Не менее удачна и игра с фактурами, например, большой кардиган крупной вязки носи с тонким шелковым платьем-комбинацией и нарочито грубыми сапогами-казаками.

"Одолевают сомнения - наденьте красный": Андре Тан дал советы, как правильно носить красную одежду (Фото)

  • Не забывай о себе

В целом оверсайз подходит девушкам с любым телосложением и размером одежды, но важно при выборе объемной вещи учитывать свои параметры и особенности фигуры. К примеру, обладательнице пышных форм лучше отказаться от бесформенных платьев, которые сделают ее крупнее, и отдать предпочтение пальто-кокону или широким брюкам (обязательно с каблуками).

  • Легкий цвет

Многие уверены, что лучше всего смотрятся вещи оверсайз черного цвета, но это не так. Девушек plus size такие предметы гардероба превратят в грозовую тучу, а миниатюрную модницу сделают совсем незаметной. Кроме того, когда нарочитый объем сочетается с легким и не ярким цветом, сам образ становится легче. Особенно актуален такой микс в преддверие весны: обязательно присмотрись к свободным пальто и тренчам нежных пастельных и нейтральных приглушенных тонов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Женщины, Стиль, Модная одежда, Мода 2020, оверсайз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер молодой украинский футболист Дмитрий Левчук
02 7 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Канал "112 Украина" заявил о попытке рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского
04 На Банковой рассказали, чего ждут от "нормандской встречи"
05 Ваш характер у Вас на лице: что форма носа может сказать о личности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации
В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации
Новый замглавы Нацбанка: кто им стал
Новый замглавы Нацбанка: кто им стал
В Китае от чумы умер мужчина: на карантин закрыли целую деревню
В Китае от чумы умер мужчина: целую деревню изолировали
Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь