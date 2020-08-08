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Маникюр 2020: самые лучшие идеи хищного дизайна для стильных дам (Фото)

Маникюр 2020: самые лучшие идеи хищного дизайна для стильных дам (Фото)
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Очень модным трендом в маникюре 2020-2021 года остался стильный и смелый леопардовый принт. Сегодня подобный дизайн стал одним из излюбленных всесезонных нейл-артов в маникюре. Источник: https://beautylooks.ru/leopardovyy-manikyur-foto/

Качественный маникюр очень важен для каждой женщины, без него невозможно представить себе ручки представительницы прекрасного пола. Мало кто ограничивается обычным нанесением лака на ногти, женщины порой превращают свои ногти в настоящие расписные шедевры.

Леопардовый принт остается модным трендом в одежде и аксессуарах, а также и в маникюре.

Леопардовый узор на ногтях выглядит очень оригинально и интересно, да и выполнить его в домашних условиях особого труда не составляет, с этим может справиться даже новичок.

В таком маникюре леопардовый узор не обязательно должен быть четко определен, можно использовать совершенно разные цвета. Леопардовый маникюр обычно выполняют на всех ногтях или на одном и нескольких.

Удачно выглядит такой маникюр только лишь по краям французского или лунного маникюра или как часть узора.

Конечно, цвета для такого маникюра каждый подбирает исходя из своих предпочтений или под цвет своего гардероба. Можно даже сделать каждое пятнышко разным цветом.

Перед началом окрашивания ногтей в леопардовый узор, стоит привести свои ноготки в порядок, после чего следует нанести на ногти однотонный фоновый лак для ногтей. После их полного высыхания по поверхности ногтя делаем желтые, оранжевые или другие пятнышки. Тоненькой кисточкой вокруг пятнышек наносится темный лак.

Его можно также капельками нанести рядом с предыдущими пятнышками. После всего поверх полученного узора нужно нанести закрепитель или прозрачный лак, который придаст вашему маникюру дополнительный блеск.

Также можно сделать леопардовый маникюр с помощью более светлых тонов лака, они придадут вашим пятнам больше деликатности, мягкости и нежности. Для этого используйте лаки более приглушенных тонов. Некоторые предпочитают в своем маникюре украшать камешками только один ноготь.

Также можно использовать иные животные мотивы, к примеру, наряду с леопардовым, используются также тигровый, заячий или зебровый принт. При исполнении леопардового принта моно также экспериментировать с густотой, цветом и размером пятен.

Ваш модный леопардовый маникюр не станет одиноким, ведь "звериный" принт сейчас в моде и в аксессуарах, и одежде, и, конечно же, в интерьере. Однако именно в нейл-дизайне он приковывает к себе максимальное внимание. И это неудивительно, ведь леопардовые ногти смотрятся не просто оригинально, но и необычно.

Также подкупает то, что выполнить его совсем несложно, необходимо только немного желания и терпения. А количество и расположение пятен на ваших ногтях зависит только от вашего желания.

Как говорится, все в ваших руках, причем как в прямом, так и в переносном смысле. К тому же, леопардовый принт будет одинаково прекрасно выглядеть как на длинных, так и на коротких ногтях.

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Автор:

Телеграф
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