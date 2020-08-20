Маникюр 2020: бирюзовый френч для Ваших ноготков (Фото)

Бирюзовая палитра, которая очень красиво смотрится на ноготках любой длины и формы, в этом сезоне, по мнению дизайнеров, достойно занимает место в списке лидеров. Сегодня наш материал посвящен оригинальному дуэту - французскому маникюру, выполненному в бирюзовом цвете.

Бирюзовый цвет получил своё название благодаря одноимённому минералу и представляет собой уникальное сочетание голубого и зелёного цветов. Его нежные оттенки ассоциируются с морской водой и весенней зеленью, что, по мнению психологов, снимает раздражительность, тревогу и действует успокаивающе на подсознательном уровне.

Модный френч этого сезона, оформленный в бирюзовых тонах, предлагает барышням несколько видов французского маникюра, которые отличаются расположением на ногтевой пластине линии улыбки и способом её нанесения. В тренде классическая французская техника, маникюр с перевёрнутой улыбкой и недо-френч. Если с двумя первыми позициями мы неоднократно сталкивались ранее, то последняя новинка характеризуется линией улыбки, которая не дорисовывается до конца или имеет вид тонких двойных косых полосок.

Покрытие ноготка однотонным лаком является наиболее простым вариантом дизайна, который смотрится очень лаконично и может дополнительно украшаться декором. Бирюзовый френч может быть выполнен по классическому примеру, когда цветным лаком покрывается лишь свободный край ногтевой пластины, а может наноситься на ноготок вместо прозрачной основы.

Обратный френч. Такое оформление отличается от предыдущего варианта расположением на ноготке линии улыбки. В перевёрнутом или обратном френче полоска наносится не на кончик ноготка, а у его основания. Для прорисовки используйте классический белый или любой другой лак, который используется в дизайне.

Чтобы разнообразить сдержанность и строгость французского дизайна, мастера салонов предлагают немного проявить фантазию и поэкспериментировать со способом нанесения улыбки. Недо-френч отличается от известных ранее примеров оригинальным видом улыбки. Линия на свободном кончике ноготка не дорисовывается до конца или состоит из нескольких косых полосок, нанесённых на одну из боковых частей ногтевой пластины.

Бирюзовый френч сам по себе смотрится очень нежно и воздушно, поэтому украшать ноготки следует соответствующими рисунками. Разнообразные цветочки, веточки, скромные бутоны и тонкие травинки актуальны в этом случае как никогда. Дополните френч нежными полевыми цветами, благородными орхидеями, белоснежными ромашками, пионами или любыми другими цветами, которые гармонично смотрятся с бирюзовой палитрой.

Использование одного из видов втирки при создании френча в бирюзовых тонах позволяет отобразить на ноготках поверхность водной глади, что невероятно изысканно смотрится.

Маникюр в стиле Тиффани. Такое очаровательное название подразумевает использование при оформлении дизайна модного дуэта, состоящего из бирюзового и классического белого цветов. Характерная особенность маникюра в стиле Тиффани - это обязательное наличие объёмного белого банта, который принято располагать на акцентном ноготке.

Контрастные тандемы всегда выглядят оригинально и немного празднично, а сочетание бирюзовой палитры с чёрным лаком смотрится ярко и выразительно. Чтобы не перегрузить ноготки следует использовать чёрный цвет для прорисовки отдельных деталей рисунка.

Как мы уже упоминали выше в статье, своё название бирюзовый цвет получил от полудрагоценного камня - бирюзы, поэтому оформление, имитирующее окрас природного минерала, стало просто шедевром нейл-дизайна. Подобный эффект можно создать при помощи кусочков фольги или рисунка.

Бирюзовый френч смотрится на ноготках одновременно нежно и оригинально. Он станет чудесным дополнением многих образов и гарантирует своей хозяйке прилив бодрости и отличное настроение. Это прекрасная возможность выглядеть красиво, стильно и оставаться в тренде, ведь к этому стремится каждая барышня.