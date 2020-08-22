Прически 2020: пикси-боб для самых смелых девушек (Фото)

Мы предлагаем посмотреть эти изящные идеи причесок для коротких волос, которые помогут принять окончательное решение и выбрать идеальный новый образ.

Просто посмотрите на варианты идей и найдите свой идеальный образ.

1. Пикси-боб и стильное окрашивание

Окрашивание помогает придать образу неповторимую индивидуальность. Длинные пряди, падающие на лицо, создают нежный женственный образ, который вам наверняка понравится. Такая прическа - идеальный вариант для весны и лета. Если вы хотите добавить к прическе гламурные нотки, то можете сделать волосы с одной стороны короче, чем с другой. Если же есть необходимость изменить уже существующую стрижку пикси, попробуйте просто добавить несколько контрастных прядей. Эта небольшая деталь удивительным образом улучшит вашу прическу.

2. Длинный пикси-боб

3. Пикси-боб для волнистых волос

Пикси-боб для кудрявых волос - это еще один потрясающий вариант. Кто сказал, что милые кудри не сочетаются с короткими волосами? Это совсем не так!

4. Короткий пикси-боб

5. Многослойный пикси-боб

Если вы ищете немного дерзкий стиль, то наверняка не ошибетесь с многоликим пикси-бобом. Эта многослойная стрижка может быть очень неожиданной и удивительной. Вам понравится этот стиль, так как он очень seksуален. Все взгляды будут направлены в вашу сторону, где бы вы ни появлялись.

6. Пикси-боб для светлых волос

7. Кудрявые волосы

8. Косая челка

9. Пикси-боб для темных волос

10. Волнистые волосы

11. Пикси-боб с удлиненным затылком

Пикси-боб с удлиненным затылком - это очень стильно. Более того, если вы добавите к основному тону волос несколько светлых бликов, то будете выглядеть просто потрясающе.

12. Тонкие светлые волосы

Попробуйте модный пикси-боб - и вы навсегда останетесь поклонницей этой изумительной прически. Даже если у вас тонкие волосы, она подойдет вам идеально. И не имеет никакого значения, сколько вам лет. Эта милая стрижка не имеет возрастных ограничений.

13. Многослойная короткая стрижка

14. Снежный блонд

15. Светлые блики

16. Очень короткие волосы

17. Мягкие волны

18. Асимметричный пикси-боб

Асимметричный пикси-боб выглядит необычно и чарующе. Длинная косая челка придаст прическе дополнительный объем и поможет чувствовать себя просто великолепно!

19. Вьющиеся волосы

20. Простая стрижка

21. Платиновый блонд

22. Вид сзади

23. Пикси-боб для рыжих волос

24. Выбритый затылок

25. Пикси-боб с выбритой стороной

Делайте стрижку и наслаждайтесь своим удивительным новым стилем. Пикси-боб гарантирует вам множество комплиментов. Эта прическа уникальна, и вы никогда не пожалеете, что выбрали ее.