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Маникюр 2020: оригинальные варианты стильного нейл-арта с блестками и рисунками (Фото)

Маникюр 2020: оригинальные варианты стильного нейл-арта с блестками и рисунками (Фото)
Обновлено 09:59 Сегодня Телеграф
Модный маникюр все время видоизменяется. На смену однотонному лаконичному покрытию приходят весьма интересные решения. В 2020 году самым популярным вариантом стал маникюр с рисунком и блестками.

Однотонное покрытие с каждым годом становится все менее популярным. Ему на смену приходят разнообразные стильные рисунки в разных техниках. В первую очередь отметим минимализм в маникюре. Он предполагает сдержанные, лаконичные рисунки.

В 2020 году в моде лаконичный мраморный дизайн. Тонкие линии имитируют естественную фактуру натурального камня. Благодаря чему маникюр получается очень красивым и идеально подходит даже на каждый день.

Флористическая тематика всегда в тренде и 2020 год - не исключение. Его выбирают независимо от сезона или образа. Все потому, что он максимально универсальный и подходит абсолютно всем. Длина и форма ногтей также не имеет никакого значения. Впрочем рисунок может выглядеть совершенно по-разному.

Среди актуальных видов дизайна также стоит отметить негативное пространство. Столь сдержанное оформление смотрится невероятно красиво. Особенно в сочетании с другими техниками и рисунками.

Невероятно красивый, стильный маникюр в горошек - это модный тренд 2020 года. Такой принт знаком всем модницам, но все чаще его используют именно в дизайне ногтей. Он простой, лаконичный, но за счет блесток приковывает к себе внимание.

Популярность глянцевого покрытия сложно переоценить. Но все же, с каждым годом все более актуальной становится матовая фактура. Это придает маникюру роскоши и сдержанной элегантности.

Как и всегда, французский маникюр достаточно актуальный и востребованный. Причем речь идет не только о классическом варианте, но и о современных решениях. Не слишком крупные рисунки прекрасно смотрятся на нескольких ноготках. В основном среди них цветочные и флористические мотивы, геометрия, абстракция и вензеля.

В летнем сезоне особую популярность набирает яркий или даже неоновый маникюр. Еще бы, ведь каждой моднице хочется добавить в образ заметных акцентов. В таком случае желтое, оранжевое, сиреневое, красное и синее покрытие - идеальное решение в 2020 году. Только представьте, насколько красиво такой маникюр смотрится с рисунком.

В современном мире просто не обойтись без светлого нюдового покрытия. Это может быть молочный, бежевый, песочный и другие оттенки лака. Каждый из них прекрасно смотрится на ноготках любой длины и формы.

Каждый год мы видим изменения тенденций нейл-арта. Разнообразие видов дизайна и декора дает невероятное пространство для творческих экспериментов. Вдохновляйтесь подборкой идей, где вы точно найдете для себя что-нибудь новое.

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Все по теме:

Стиль, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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