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Основные стильные элементы гардероба, которые никогда не выйдут из моды (Фото)

Основные стильные элементы гардероба, которые никогда не выйдут из моды (Фото)
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pexels.com
Мода – изменчивая и капризная особа. Если следовать ежегодно за новыми модными тенденциями, то может не хватить денежных средств. Деньги стоит вкладывать в незыблемую классику.

№1. Плащ

Стильный плащ должен быть в гардеробе каждой женщины. Он не только справляется со своими защитными от ветра и дождя функциями, но и помогает даме создать элегантный лук.

Модные плащи текущего года отличаются простотой моделей и спокойными цветами.

№2. Бежевое пальто

Модель такого цвета в стиле оверсайз сейчас находится на пике моды. Оно хорошо сочетается с самыми смелыми брюками разных цветов. Пояс пальто подчеркнет вашу талию и создаст стильный образ.

№3. Кожаная куртка

Универсальная косуха удерживает лидирующие позиции в мире моды на протяжении ряда лет. Отлично сочетается с любыми вещами. Грубость модели только подчеркивает хрупкость и женственность образа девушки.

№4. Брючный костюм

Позаимствованный у мужчин наряд прочно обосновался в женском гардеробе. Строгий и элегантный, он уместен во всех ситуациях. Деловые дамы предпочитают его всем остальным нарядам.

№5. Свитер

Эта вещь незаменима с наступлением холодов. Свитер грубой вязки с высоким горлом и свободного кроя — вне времени. Он моден всегда и прекрасно сочетается с брюками и юбками.

№6. Джинсовая рубашка

Модные тенденции денима придают моделям рубашек элегантность и комфорт. В тренде этого года отмечены два основных вида джинсовых рубашек: свободного кроя и приталенного силуэта.

№7. Кофта «Sailor»

Женские кофты и толстовки «Sailor» предпочитают молодые и стройные дамы, поклонницы спортивного стиля. Кроме того, что такой элемент гардероба придает стиль вашему образу, он прекрасно согревает в непогоду.

№8. Белая футболка

Универсальная вещь, с которой можно создать любой лук. Хорошо гармонирует с деловыми брючными костюмами, сарафанами, юбками, спортивными брюками и шортами.

№9. Платье женственного силуэта

Такие платья очень нравятся мужчинам: они подчеркивают женственность и элегантность дамы. В них женщины выглядят особенно трогательно и изысканно.

№10. Джинсовые брюки

Самым правильным решением является выбор прямых классических джинсов завышенной посадки. Без этого базового элемента женского гардероба не обходится в современном мире ни одна женщина.

№11. Белая рубашка

Они подходят всем без исключения женщинам независимо от типа фигуры, возраста и стиля. Белая рубашка классического кроя отлично вписывается в офисный стиль, повседневный и даже праздничный лук. Вещь будет выглядеть презентабельно, если она декорирована идеально прямыми строчками и качественной фурнитурой.

№12. Водолазка

Удобная и практичная вещь, прекрасно гармонирующая с брючными костюмами, юбками, сарафанами. Тонкий свитер с высоким горлом идет и под пиджак, и под кардиган. Выгодно подчеркивает фигуру женщин.

№13. Черное платье

Лучшей моделью такого наряда является платье-футляр длины, чуть прикрывающей колени. С ним безупречный и элегантный стиль будет вам обеспечен в любой ситуации. Правильно подобранные аксессуары позволят создавать с черным платьем разные образы. С глухими фасонами платья идеально смотрятся кулоны на удлиненной цепочке, выстраивающие V-силуэт, который визуально делает стройнее женскую фигуру.

Вкладывая деньги в пополнение своего модного гардероба, нужно быть уверенной, что приобретенные вещи будут служить вам как минимум несколько сезонов и помогать создавать стильные и неотразимые образы. С такими базовыми вещами вы всегда и везде будете чувствовать себя уверенно.

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Все по теме:

Мода, Стиль, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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