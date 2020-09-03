Основные стильные элементы гардероба, которые никогда не выйдут из моды (Фото)

№1. Плащ
Стильный плащ должен быть в гардеробе каждой женщины. Он не только справляется со своими защитными от ветра и дождя функциями, но и помогает даме создать элегантный лук.
Модные плащи текущего года отличаются простотой моделей и спокойными цветами.
№2. Бежевое пальто
Модель такого цвета в стиле оверсайз сейчас находится на пике моды. Оно хорошо сочетается с самыми смелыми брюками разных цветов. Пояс пальто подчеркнет вашу талию и создаст стильный образ.
№3. Кожаная куртка
Универсальная косуха удерживает лидирующие позиции в мире моды на протяжении ряда лет. Отлично сочетается с любыми вещами. Грубость модели только подчеркивает хрупкость и женственность образа девушки.
№4. Брючный костюм
Позаимствованный у мужчин наряд прочно обосновался в женском гардеробе. Строгий и элегантный, он уместен во всех ситуациях. Деловые дамы предпочитают его всем остальным нарядам.
№5. Свитер
Эта вещь незаменима с наступлением холодов. Свитер грубой вязки с высоким горлом и свободного кроя — вне времени. Он моден всегда и прекрасно сочетается с брюками и юбками.
№6. Джинсовая рубашка
Модные тенденции денима придают моделям рубашек элегантность и комфорт. В тренде этого года отмечены два основных вида джинсовых рубашек: свободного кроя и приталенного силуэта.
№7. Кофта «Sailor»
Женские кофты и толстовки «Sailor» предпочитают молодые и стройные дамы, поклонницы спортивного стиля. Кроме того, что такой элемент гардероба придает стиль вашему образу, он прекрасно согревает в непогоду.
№8. Белая футболка
Универсальная вещь, с которой можно создать любой лук. Хорошо гармонирует с деловыми брючными костюмами, сарафанами, юбками, спортивными брюками и шортами.
№9. Платье женственного силуэта
Такие платья очень нравятся мужчинам: они подчеркивают женственность и элегантность дамы. В них женщины выглядят особенно трогательно и изысканно.
№10. Джинсовые брюки
Самым правильным решением является выбор прямых классических джинсов завышенной посадки. Без этого базового элемента женского гардероба не обходится в современном мире ни одна женщина.
№11. Белая рубашка
Они подходят всем без исключения женщинам независимо от типа фигуры, возраста и стиля. Белая рубашка классического кроя отлично вписывается в офисный стиль, повседневный и даже праздничный лук. Вещь будет выглядеть презентабельно, если она декорирована идеально прямыми строчками и качественной фурнитурой.
№12. Водолазка
Удобная и практичная вещь, прекрасно гармонирующая с брючными костюмами, юбками, сарафанами. Тонкий свитер с высоким горлом идет и под пиджак, и под кардиган. Выгодно подчеркивает фигуру женщин.
№13. Черное платье
Лучшей моделью такого наряда является платье-футляр длины, чуть прикрывающей колени. С ним безупречный и элегантный стиль будет вам обеспечен в любой ситуации. Правильно подобранные аксессуары позволят создавать с черным платьем разные образы. С глухими фасонами платья идеально смотрятся кулоны на удлиненной цепочке, выстраивающие V-силуэт, который визуально делает стройнее женскую фигуру.
Вкладывая деньги в пополнение своего модного гардероба, нужно быть уверенной, что приобретенные вещи будут служить вам как минимум несколько сезонов и помогать создавать стильные и неотразимые образы. С такими базовыми вещами вы всегда и везде будете чувствовать себя уверенно.