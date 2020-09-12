Осенний маникюр 2020: потрясающий нюдовый нейл-арт с блестками (Фото)

Ухоженные женские руки всегда привлекают к себе внимание, особенно, если их украшает маникюр, выполненный в нюдовых тонах, что особенно актуально в последнее времени, когда все естественное и натуральное стремительно набирает обороты популярности.

В переводе с английского, нюдовый - обнажённый, поэтому в дизайне ногтей, этот маникюр называют естественным, натуральным. Для его оформления используется нейтральная палитра цветов, а именно розовые, бежевые, телесные и персиковые оттенки, которые одинаково красиво смотрятся на ноготках любой длины и формы. Помимо этого, дизайн в нюдовых тонах прекрасно сочетается с другими лаками, например классическим белым или чёрным, аккуратными акцентами и дополнениями в виде глиттера, пайеток, конфетти либо фрагментов фольги. Главная особенность этого маникюра - не перегрузить нюдовое покрытие украшениями.

Дизайн с глиттером

Блёстки глиттера могут иметь разный размер и окрас, что позволяет барышням оформлять множество идей и экспериментировать с сочетанием блестящих частиц и нюдовой основы. Глиттер красиво украшает как кончик ногтевой пластины, так и её основание.

Нюдовый маникюр с фольгой

Блестящие кусочки фольги шикарно смотрятся как самостоятельное украшение и могут быть основой для дальнейшего декорирования. Особенно впечатляет сочетание золотистого декора и бежевой палитры, или серебристые детали на бледно-розовых ноготках. Дополнительно можно украсить нюдовые ногти с фольгой рисунком паутинка.

Маникюр с камифубуками и пайетками

Для бежевых и телесных лаков актуальны золотистые украшения. Персиковый красиво сочетается и с серебристыми и с золотистыми деталями. Для розовой основы можно подобрать фиолетовые, розовые, красные или серебристые блёстки.

Однотонный маникюр

Монохромное покрытие смотрится всегда сдержанно, а в нашем случае ещё и очень нежно, что позволит использовать эту вариацию в качестве дополнения любого образа.

Матовый нюд

Матовое покрытие остаётся трендовым уже долгий период времени, а нюдовая палитра в таком исполнении смотрится на ногтях просто великолепно. Вы можете использовать при оформлении как один, так и несколько оттенков одновременно, красиво чередуя их на пальцах.

Удивительный градиент

Не смотря на использование в маникюре в основном светлых нюдовых оттенков, нейл-дизайнеры советуют, не раздумывая оформлять на ногтях плавные переходы градиента.

Нюдовый френч

Классический френч - это красиво, изящно и утончённо. Помимо одного из нюдовых оттенков для основы, нам обязательно понадобится белый лак для оформления линии улыбки, которая в свою очередь может быть немного усовершенствована и иметь нестандартную форму. Стандартная овальная, косая, двойная или треугольная улыбка - решать только вам.

Мраморный дизайн

Имитация природных структур всегда притягивает внимание и смотрится одновременно нежно и оригинально. В этом варианте возможно использование не только нюдовой палитры но и других оттенков, например, контрастного чёрного, белого, тёмно-коричневого или графитового, которые помогут воссоздать природные разводы камней.

Короткие ногти

Наличие коротких ногтевых пластин совсем не означает отказ от нюдового маникюра с использованием блестящих частиц. Вы можете красиво украсить кончики ногтевых пластин глиттером или подчеркнуть природный оттенок основания кусочками блестящей фольги. Вертикальные блестящие полосы, помогут визуально вытянуть форму ногтей.

Длинные ногти

Достаточная длина ногтевых пластин позволяет воплотить в реальность множества идей, а нюдовая палитра смягчает любую форму. Чтобы не утяжелить маникюр, блёстки следует располагать на ногтях аккуратно.

Блёстки - это прекрасная альтернатива объёмным и тяжёлым украшениям, которые при неосторожном и неграмотном расположении сделают нюдовые ногти "тяжёлыми". Не бойтесь экспериментировать, прислушивайтесь к советам опытных мастеров и создавайте свои собственные шедевры. Нюдовые оттенки в любой ситуации смотрятся безупречно.