Мода 2020: какие фасоны длинных жилетов стилисты рекомендуют носить в предстоящем сезоне

Многие женщины в своем модном гардеробе имеют такую универсальную вещь, как длинный жилет.

С длинным жилетом можно надеть брюки любого кроя, джинсы, шорты, юбки и платья, водолазки, рубашки. С его помощью визуально вытягивается женский силуэт, придавая фигуре утонченность.

Вязаный длинный жилет

Вязаные длинные жилеты являются беспроигрышным вариантом для создания стильного и элегантного образа. Жилеты помогают женщинам скрыть свои недостатки и выглядеть стройнее и выше ростом.

Летний вариант из хлопчатобумажной пряжи отличается кружевными шедеврами. Он прекрасно смотрится в тандеме с легкими летящими платьями, подчеркивая нежность и женственность. Модели из шерсти красивой крупной вязки могут быть декорированы изящными накладными карманами и красивыми планками. Подчеркнет тонкую талию узкий вязаный поясок из базовой пряжи.

Стеганый жилет длинный

Стеганые модели длинных жилетов выполняются из различных материалов. Большим спросом пользуются те, верх которых выполнен из тканей, имеющих водоотталкивающие свойства. Такой предмет женского гардероба используется как самостоятельная вещь, надетая поверх водолазок, рубашек или блузок.

В качестве наполнителей используются как натуральные, так и синтетические материалы:

шерсть;

синтепон;

холофайбер и прочие.

Джинсовый длинный жилет

Длинный джинсовый жилет прочно удерживает пальму первенства на модном Олимпе в течение нескольких сезонов. Такие жилеты помогают модным девушкам создавать абсолютно разные луки: от повседневных до спортивных образов. Интересно смотрится модель с капюшоном, отделанным мехом.

Комплект из джинсового жилета, скинни и белой рубашки уместен и в офисной среде, на занятиях в университете и в прогулках по парку.

Длинный утепленный жилет

Длинные теплые жилеты являются прекрасной верхней одеждой в период межсезонья. Их можно надевать поверх водолазок, толстовок, рубашек. Для низа наряда используют джинсы, брюки, юбки. Из обуви стоит обратить внимание на дезерты, кеды, кроссовки.

Утепленный жилет, это универсальная вещь, которая может пригодиться в любой ситуации. В качестве застежек используются молнии, кнопки, пуговицы. Такие жилеты целесообразно декорировать капюшонами и воротниками различной формы.

Длинный ажурный жилет

Особой популярностью пользуется модель прямого кроя с рисунком из ажурных листьев и узких кос. Такие летние жилеты вяжут из хлопчатобумажной пряжи, которая лучшим образом подчеркивает красивый рельеф вязки. Нежные длинные жилеты отлично смотрятся из пряжи пастельных тонов.

Длинный жилет с капюшоном

Модели длинных жилетов с капюшоном актуальны у молодых девушек, предпочитающих активный образ жизни. С ними можно сочетать массу одежды, они уместны и для повседневного лука, и для встреч с друзьями, и для свиданий под луной.

Костюм с длинным жилетом

Брючный костюм с длинным жилетом востребован у деловых дам. Он позволяет существенно скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть все ее достоинства. Пользуются популярностью лаконичные модели, где верхняя часть имеет прямой крой. Цветовая палитра не ограничивается, хотя чаще можно встретить костюмы серого, черного, синего цветов.

Поклонницы длинных жилетов могут торжествовать в текущем сезоне. Со своим любимым нарядом они будут на пике моды. Приобретите длинный жилет и сможете создавать без проблем самые разные луки.