Как не нужно одеваться осенью 2020: типичные ошибки модниц

Мода постоянно меняется, и иногда это происходит очень кардинально. Часто сочетания, которые когда-то были актуальными, со временем теряют свою "зничимость" среди модниц. Именно о таких комбинациях далее.

Любительницам коротких курточек из кожи или кожзама и таких же блестящих лосин придется разделить эту "парочку". Подобная комбинация в 2020 году максимально устарела. Это выглядит очень безвкусно, и порой вульгарно.

Куртку такого типа лучше сочетать с классическими высокими джинсами, прямыми брюками или юбкой-карандаш, а лосины - с широкими худи, свитшотами или кофтами оверсайз.

В список устаревших нарядов попало и приталенное пальто в сочетании с обувью на каблуке-шпильке. Подобный наряд показывает, что его обладательница не следит за современными модными тенденциями.

Такое сочетание выглядит очень старомодно и безвкусно. Также не стоит в этом сезоне носить колготы с какими-либо узорами.

Третий пункт, синие джинсовые костюмы, начал считаться антитрендом еще несколько лет назад, но до сих пор многие упорно продолжают игнорировать этот факт.

Такие костюмы ушли из моды достаточно давно, и вернутся они точно не скоро. Поэтому стоит разделить такой комплект и носить его части по отдельности. Помните, что в современный лук стоит добавлять только одну вещь из синего денима.

И последний осенний антитренд - комбинация джинсовых брюк скинни и высоких сапожек. Ботфорты и другие подобные модели обуви прекрасно смотрятся с юбками, деловыми шортами и даже некоторыми вариантами леггинсов. Но в сочетании с узкими джинсами - это настоящий модный провал, который точно привел бы в ужас мировых стилистов.

Узкие брюки хорошо смотрятся с кроссовками, кедами, ботинками, классическими лодочками. Также такие штаны можно носить с полусапожками и модными в этом сезоне слипонами.