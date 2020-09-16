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Маникюр 2020: идеи контрастного дизайна от осенней хандры (Фото)

Маникюр 2020: идеи контрастного дизайна от осенней хандры (Фото)
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф
При выборе привлекательного и броского маникюра в первую очередь нужно обратить внимание на дизайн с контрастными цветами. Такой вариант всегда выглядит выигрышно и подходит под различные наряды.

Два противоположных цвета, использованные в одном маникюре, способны привлечь невероятное внимание и поэтому завоевывают сердца многих девушек.

Контрастное сочетание имеет следующие особенности:

  • Утонченный дизайн всегда весьма заметен, поэтому стоит придать особое значение аккуратности маникюра.

  • Подбирайте одинаковую насыщенность цветов, чтоб они не заглушали друг друга, а наоборот подчеркивали и дополняли. Стоит учитывать, что приглушенные тона выглядят очень сдержанно и мягко, а концентрированные оттенки — невероятно ярко и броско.

  • Нейл-арт в данном стиле не нуждается в дополнительных элементах декора. При желании можно дополнить дизайн небольшим количеством блеска или страз. Но очень важно не перегрузить общий образ и не утяжелить хрупкие, нежные ручки.

  • Маникюр с использованием противоположных оттенков подходит далеко не ко всем лукам. Данное сочетание очень стильно и утонченно выглядит с молодежным стилем. Также это прекрасный вариант украсить и дополнить тематический вечер.

  • При выполнении повседневного маникюра подбирайте сдержанный и лаконичный дизайн.

Одним из самых популярных вариантов контрастного маникюра считается использование классических цветов. Черно-белый тандем чаще всего используют деловые девушки для своего маникюра. При применении этих цветов можно выполнить невероятный твист-френч. Очень красиво выглядит белый маникюр с черными акцентными ноготками, украшенными объемными белыми цветами.

Красный цвет очень яркий и элегантный, в то время как белый — очень нежный и умеренный. Такое сочетание дополняет друг друга и делает маникюр более обворожительным. Можете смело выполнить все ноготки одним из цветов и украсить узорами контрастом. Для торжественного дизайна используйте шикарный декор в виде страз или бусинок.

Голубой дизайн с черным. Данное решение контрастного маникюра свойственно выполнять далеко не всем модницам. Нежный голубой тон выглядит очень привлекательно и необычно в сочетании с черным. Наиболее роскошно выглядит омбре в данном дуэте. Постепенный и изящный переход утонченно подходит для вечерних и праздничных выходов. Для повседневных нейл-артов лучше всего выбирать более лаконичные варианты.

Коричневый маникюр с розовым. Это умеренное сочетание контрастных цветов выглядит очень скромно и достаточно нежно. Розовый цвет способен придать нежности темному коричневому тону.

Невероятное сочетание зеленого с черным. Такой контраст наиболее характерен для теплого времени года. Его используют для повседневного дизайна. Универсальный контраст подходит для ноготков любой длины и формы.

Броский, яркий и насыщенный контрастный маникюр с использованием салатного и голубого цвета привлечет множество внимания к женской персоне.

Матовый контрастный маникюр При использовании утонченного и очаровательного матового покрытия можно сделать любой дизайн более сдержанным и умеренным. Бархатистая поверхность очень часто применяется при выполнении яркого контрастного сочетания, что поможет придать дизайну особый шарм и изящность.

Маникюр с использованием контрастных цветов лакового покрытия выглядит очень притягательно и необычно, именно поэтому многие девушки выбирают такой дизайн для своего маникюра. При правильном сочетании цветов можно получить сногсшибательный и неотразимый эффект, поэтому учитывайте наши советы и роскошный дизайн обеспечен.

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Все по теме:

Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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