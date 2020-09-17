Комфортно, удобно и очень стильно: модные брюки осень-зима 2020-2021

В холодное время особенно в наших широтах брюки просто незаменимы. Какие модные брюки осень-зима 2020-2021 должны появится в гардеробе современных модниц?

Кожа-тренд на все времена

В 2020-2021 году кожаные брюки будут на пике популярности. Они отлично смотрятся с повседневными клетчатыми рубашками, классическими блузками, футболками с принтом, яркими майками. Под кожаные брюки можно носить любую спортивную обувь и классику на каблуке.

Брюки со стрелками

Любительницы классики могут в сезоне 2020-2021 года щеголять в слегка зауженных брюках со стрелками. Особый шарм придает завышенная талия под широкий пояс, выгодно подчеркивающая фигуру.

Бархатные брюки или парча

Брюки из бархата – это отличный вариант для вечерних выходов и повседневной носки. Украшенные шикарным декором модные бархатные брюки, выглядят утонченно, изысканно и гламурно!

Брюки – клеш

Они опять возвращаются! Модные брюки клеш отлично подходят для создания незабываемого летнего образа, например, в сочетании с укороченным светлым топом и сандалиями с ремешками. А благодаря высокой посадке и клешу в нижней части модели, брюки отлично корректируют фигуру с лишними килограммами.

Брюки-бананы в стиле 80-х

Эти брюки подойдут и дамам с пышными формами, и дамам, лишенным их, поскольку складки в районе бедер скрывают истинную ширину бедер. К низу силуэт таких брюк зауживается. Особый писк – бананы-милитари, заправленные в сапоги. Они также отлично смотрятся с ботильонами и полусапожками на небольшом каблучке. Ансамбль прекрасно сочетается с узким приталенным жакетом или свободным кардиганом, а яркий шейный платок добавит элегантности наряду.

Узкие укороченные брюки

К категории модные брюки осень-зима 2020-2021 можно причислить и следующий вариант, который придется по вкусу любительницам изысков — узкие укороченные брюки. Отлично смотрятся в рамках классического или романтического стилей. Можно использовать для создания вечернего наряда, дополнив роскошной блузой или туникой.

Брюки-дудочки

Этот вариант напомнит нам о том, что не только мода 80-х стала актуальной, мода 60-х по-прежнему востребована. Прекрасные и ультра классические брюки-дудочки тому свидетельство. Однако варианты модных брюк осень-зима 2020-2021 в этом году предполагаются далеко не классические: их можно носить вместе с платьем или туникой, а возможно даже с платьем.

Широкие укороченные брюки

Этот хит своей демократичностью порадует тех, для кого неприемлемы узкие брюки по тем или иным причинам. Широкие укороченные брюки также в моде. Сочетать их можно со свободной туникой или блузой. При этом, не слишком стоит слишком выходить за рамки классического стиля.