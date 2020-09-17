Комфортно, удобно и очень стильно: модные брюки осень-зима 2020-2021

Кожа-тренд на все времена
В 2020-2021 году кожаные брюки будут на пике популярности. Они отлично смотрятся с повседневными клетчатыми рубашками, классическими блузками, футболками с принтом, яркими майками. Под кожаные брюки можно носить любую спортивную обувь и классику на каблуке.
Брюки со стрелками
Любительницы классики могут в сезоне 2020-2021 года щеголять в слегка зауженных брюках со стрелками. Особый шарм придает завышенная талия под широкий пояс, выгодно подчеркивающая фигуру.
Бархатные брюки или парча
Брюки из бархата – это отличный вариант для вечерних выходов и повседневной носки. Украшенные шикарным декором модные бархатные брюки, выглядят утонченно, изысканно и гламурно!
Брюки – клеш
Они опять возвращаются! Модные брюки клеш отлично подходят для создания незабываемого летнего образа, например, в сочетании с укороченным светлым топом и сандалиями с ремешками. А благодаря высокой посадке и клешу в нижней части модели, брюки отлично корректируют фигуру с лишними килограммами.
Брюки-бананы в стиле 80-х
Эти брюки подойдут и дамам с пышными формами, и дамам, лишенным их, поскольку складки в районе бедер скрывают истинную ширину бедер. К низу силуэт таких брюк зауживается. Особый писк – бананы-милитари, заправленные в сапоги. Они также отлично смотрятся с ботильонами и полусапожками на небольшом каблучке. Ансамбль прекрасно сочетается с узким приталенным жакетом или свободным кардиганом, а яркий шейный платок добавит элегантности наряду.
Узкие укороченные брюки
К категории модные брюки осень-зима 2020-2021 можно причислить и следующий вариант, который придется по вкусу любительницам изысков — узкие укороченные брюки. Отлично смотрятся в рамках классического или романтического стилей. Можно использовать для создания вечернего наряда, дополнив роскошной блузой или туникой.
Брюки-дудочки
Этот вариант напомнит нам о том, что не только мода 80-х стала актуальной, мода 60-х по-прежнему востребована. Прекрасные и ультра классические брюки-дудочки тому свидетельство. Однако варианты модных брюк осень-зима 2020-2021 в этом году предполагаются далеко не классические: их можно носить вместе с платьем или туникой, а возможно даже с платьем.
Широкие укороченные брюки
Этот хит своей демократичностью порадует тех, для кого неприемлемы узкие брюки по тем или иным причинам. Широкие укороченные брюки также в моде. Сочетать их можно со свободной туникой или блузой. При этом, не слишком стоит слишком выходить за рамки классического стиля.