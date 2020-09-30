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Pantone представил новый оттенок красного под названием "Менструация": сеть взорвалась комментариями

Pantone представил новый оттенок красного под названием "Менструация": сеть взорвалась комментариями
12:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Институт цвета Pantone "вдохновился" менструациями и представил новый оттенок красного, созданный в сотрудничестве с шведским брендом товаров для интимной гигиены Intimina.

Новый оттенок назвали "Менструация" (Period), чтобы продолжить тему, поднятую шведской компанией по борьбе с культурой стыда вокруг месячных.

Шведский медицинский бренд специально обратился в Институт цвета для разработки этого индивидуального цвета в поддержку своей глобальной кампании.

"Активный и смелый красный оттенок создан вдохновить женщин гордиться собой, чувствовать себя уверенно, комфортно и не стыдится естественной функции их тела" - заявила вице-президент Института цвета Pantone Лори Прессман.

 
 
 
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Публикация от PANTONE (@pantone)

Сеть взорвалась комментариями - мнения пользователей очень разделились. Многие пишут, что эта тема актуальна и стоит внимания. Они поддерживают инициативу института цвета говорить об этом и не стыдиться этого.

"Спасибо за то, что вы сосредоточили внимание на важном вопросе. Давайте все внесем свой вклад, чтобы положить конец стигматизации менструации", "Это феноменально !! Пришло время искоренять подобные табу!" - пишут в сети.

Однако, негативных отзывов все же больше. Многие женщины обратили внимание, что в сообщении от Pantone не упоминается слово "девушка" или "женщина". Они фигурируют понятием "люди, которые менструируют". Большинство представительниц прекрасного пола это очень обидело.

Также, многие отмечают, что это слишком личная тема, и не все, что происходит с телом нужно афишировать. Еще, в комментариях можно увидеть недовольство выбора оттенка цвета. Это также индивидуально для каждой женщины, поэтому многие отмечают, что "цвет не совпадает".

"У меня нет никакого желания видеть, как краска, вдохновленная менструацией, разбрызгивается. Не все, что происходит с нашим телом, нужно отображать.", "Спасибо Pantone, вы в одиночку решили «проблему», сделав цвет, совершенно не похожий на менструальную кровь.", "Цвет моей менструальной крови не такой красивый, он больше похож на более темный, коричневый и комковатый, теперь мне стыдно за свое тело, большое спасибо Pantone", "«Люди, у которых менструация» - это ЖЕНЩИНЫ!" - пишут недовольные.

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Цвет, Оттенок, Pantone.

Автор:

Телеграф
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