Ботфорты-как носить чтобы выглядеть стильно этой осенью

Пожалуй, ни одна другая обувь так хорошо не справляется со своей задачей сделать из просто женщины настоящую женщину, как ботфорты. Они – одни из самых популярных и противоречивых моделей, успех ношения которых во многом зависит от того, знает ли леди, как правильно носить ботфорты, чтобы выглядеть женственно и привлекательно, но не вульгарно и вызывающе.

Ботфорты − самые популярные и противоречивые сапоги. Но с тем фактом, что они придают женственности, сексуальности и привлекают внимание, не поспорит уже никто.

Отметим, что ботфорты изначально были изобретены как обувь всадника, помогающая ему длительное время находиться в седле: сапоги были жесткие по голенищу, практически не гнулись ни в коленях, ни в щиколотках.

Самое главное − выбрать ботфорты идеальной длины, чтобы весь образ выглядел гармонично, но при этом, чтобы ничего не напоминало о героине Джулии Робертс из фильма "Красотка".

Ботфорты – универсальная обувь, которую можно носить под все: юбки, платья, шорты и брюки. Вот только модели, которые закрывают колено, обычно плохо смотрятся с брюками и хорошо – с юбками.

К платью и юбкам советуем выбирать ботфорты с узким голенищем и круглым носком. Однако никогда не выбирайте к ботфортам очень короткое мини. Образ будет выглядеть слишком вызывающе.

Обратите внимание на колготки, если они будут видны. Забудьте о колготках в сеточку и телесного цвета в пользу черных вариантов. Лучше всего сочетаются ботфорты со сдержанными вещами. А вот юбки лучше выбирать чуть выше колена.

Сочетать ботфорты можно и с кожаными шортами и капроновыми колготами, но в этом случае не забудьте про длинный тренч или пальто.

Также вы можете создать эффектный лук с ботфортами, джинсами и пиджаком оверсайз. Дополнить образ можно яркими аксессуарами – сумочкой-клатчем и платком на шее.

Также следует отметить, что для создания стильного образа экспериментируйте с цветом и материалом, из которого сделаны ботфорты. Выгодно будут выделять вас из толпы яркие ботфорты.