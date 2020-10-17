Зима близко: какие трендовые теплые маски можно купить из Китая (фото)

Зима приближается, а вместе с ней на рынке появляется и новая категория продукции - утепленные зимние маски.

Пандемия коронавируса внесла радикальные изменения в размеренную жизнь миллиардов людей.

Органы здравоохранения не устают напоминать жителям затронутых регионов о необходимости регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и конечно же использовать средства индивидуальной защиты - перчатки и маски.

Врачи также отмечают, что лицо можно прикрывать не только медицинской маской, но просто плотным куском ткани.

На фоне этого многие компании-производители решили подхватить современные тенденции и совместить "приятное с полезным", начав выпускать защитные маски для лица с самым разнообразным дизайном и принтами.

А на фоне приближающейся зимы для креативных умов и вовсе наступило раздолье, и на рынке появились в том числе утепленные маски, кроме защитных функций также имеющими цель согреть лицо в суровые морозы.

Как и полагается, китайцы шагают далеко впереди планеты всей в области выдумывания безумных, бесполезных и просто забавных вещей.

Например, немного погуглив, на сайте всем известного онлайн-магазина, можно найти вот такие теплые, пушистые маски с наушниками:

Ну или модель попроще:

Или модель, которая не станет скрывать ваши шикарные усы (даже если вы девушка):

Вечный хит сезона - лыжные маски и балаклавы. Уж с ними производители как только не извращались:

Есть и другой подход, подходящий для тех, кто не хочет скрывать лицо, например, вот попытки совместить шарф и капюшон со щитком для лица:

Есть и менее изящные попытки:

31 октября в мире отмечается Хэллоуин, потому невозможно не отметить следующие варианты. Естественно, стоит начать с нестареющей классики:

Для любителей Лавкрафта и поспать подойдет следующий вариант:

А вот и отличная модель, для тех, кому часто приходится ездить в переполненных маршрутках:

Естественно, любезные китайские производители готовы предоставить продукцию на любой вкус и цвет, следовательно даже те, чьи вкусы "весьма специфичны", не обделены вниманием:

Но по мнению редакции, появляться в такой маске в людном месте точно не стоит. Честно, не надо.

Берегите себя, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и будьте здоровы.