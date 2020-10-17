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Зима близко: какие трендовые теплые маски можно купить из Китая (фото)

Зима близко: какие трендовые теплые маски можно купить из Китая (фото)
Обновлено 18:53 Сегодня Телеграф
Зима приближается, а вместе с ней на рынке появляется и новая категория продукции - утепленные зимние маски.

Пандемия коронавируса внесла радикальные изменения в размеренную жизнь миллиардов людей. 

Органы здравоохранения не устают напоминать жителям затронутых регионов о необходимости регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и конечно же использовать средства индивидуальной защиты - перчатки и маски. 

Врачи также отмечают, что лицо можно прикрывать не только медицинской маской, но просто плотным куском ткани. 

На фоне этого многие компании-производители решили подхватить современные тенденции и совместить "приятное с полезным", начав выпускать защитные маски для лица с самым разнообразным дизайном и принтами. 

А на фоне приближающейся зимы для креативных умов и вовсе наступило раздолье, и на рынке появились в том числе утепленные маски, кроме защитных функций также имеющими цель согреть лицо в суровые морозы. 

Как и полагается, китайцы шагают далеко впереди планеты всей в области выдумывания безумных, бесполезных и просто забавных вещей. 

Например, немного погуглив, на сайте всем известного онлайн-магазина, можно найти вот такие теплые, пушистые маски с наушниками:

Ну или модель попроще: 

Или модель, которая не станет скрывать ваши шикарные усы (даже если вы девушка):

Вечный хит сезона - лыжные маски и балаклавы. Уж с ними производители как только не извращались:

Есть и другой подход, подходящий для тех, кто не хочет скрывать лицо, например, вот попытки совместить шарф и капюшон со щитком для лица:

Есть и менее изящные попытки:

31 октября в мире отмечается Хэллоуин, потому невозможно не отметить следующие варианты. Естественно, стоит начать с нестареющей классики:

Для любителей Лавкрафта и поспать подойдет следующий вариант: 

А вот и отличная модель, для тех, кому часто приходится ездить в переполненных маршрутках:

Естественно, любезные китайские производители готовы предоставить продукцию на любой вкус и цвет, следовательно даже те, чьи вкусы "весьма специфичны", не обделены вниманием: 

Но по мнению редакции, появляться в такой маске в людном месте точно не стоит. Честно, не надо. 

Берегите себя, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и будьте здоровы. 

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Все по теме:

Маска, Пандемия, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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