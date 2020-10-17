Зима близко: какие трендовые теплые маски можно купить из Китая (фото)

Пандемия коронавируса внесла радикальные изменения в размеренную жизнь миллиардов людей.
Органы здравоохранения не устают напоминать жителям затронутых регионов о необходимости регулярно мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и конечно же использовать средства индивидуальной защиты - перчатки и маски.
Врачи также отмечают, что лицо можно прикрывать не только медицинской маской, но просто плотным куском ткани.
На фоне этого многие компании-производители решили подхватить современные тенденции и совместить "приятное с полезным", начав выпускать защитные маски для лица с самым разнообразным дизайном и принтами.
А на фоне приближающейся зимы для креативных умов и вовсе наступило раздолье, и на рынке появились в том числе утепленные маски, кроме защитных функций также имеющими цель согреть лицо в суровые морозы.
Как и полагается, китайцы шагают далеко впереди планеты всей в области выдумывания безумных, бесполезных и просто забавных вещей.
Например, немного погуглив, на сайте всем известного онлайн-магазина, можно найти вот такие теплые, пушистые маски с наушниками:
Ну или модель попроще:
Или модель, которая не станет скрывать ваши шикарные усы (даже если вы девушка):
Вечный хит сезона - лыжные маски и балаклавы. Уж с ними производители как только не извращались:
Есть и другой подход, подходящий для тех, кто не хочет скрывать лицо, например, вот попытки совместить шарф и капюшон со щитком для лица:
Есть и менее изящные попытки:
31 октября в мире отмечается Хэллоуин, потому невозможно не отметить следующие варианты. Естественно, стоит начать с нестареющей классики:
Для любителей Лавкрафта и поспать подойдет следующий вариант:
А вот и отличная модель, для тех, кому часто приходится ездить в переполненных маршрутках:
Естественно, любезные китайские производители готовы предоставить продукцию на любой вкус и цвет, следовательно даже те, чьи вкусы "весьма специфичны", не обделены вниманием:
Но по мнению редакции, появляться в такой маске в людном месте точно не стоит. Честно, не надо.
Берегите себя, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и будьте здоровы.