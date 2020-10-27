Идеи простых, но интересных образов на Хэллоуин (фото и видео)

Близится 31 октября - канун Дня всех святых, и если вы решили посетить тематическую вечеринку, то это значит, что самое время продумать свой костюм на Хеллоуин.
Понятно, что самый простой способ получить костюм для Хэллоуина – это купить уже готовый. Но зачем тратиться на вещь, которую вряд ли вы будете носить еще, можно создать такой наряд собственными руками, ну и сэкономите в конце концов.
Специально для вас «Телеграф» собрал самые простые и интересные идеи, которые легко воплотить в жизнь.
Самые простые наряды для девушек это образы медсестры, куклы, вампира, ведьмы, клоунессы, кошки и мумии.
Для медсестры вам понадобиться белый халатик, бинты и красная краска, которая сыграет роль фальшивой крови. Бинты смочите в чае и обмажьте «кровью». Также можно заляпать и халат.
Вот несколько идей:
Куклы могут быть разные – разбитая, кукла-вуду, кукла Чаки, Аннабель или просто забытая всеми игрушка. Опять же ничего сверхъестественного – простое платье, гольфы и макияж, имитирующий усталость и болезненность, или же можно сделать имитацию трещин на коже. Это делается очень легко при помощи черного карандаша или подводки.
Для образа куклы-вуду нужно взять белую футболку и разместить на ней объемное сердце, которое нашпиговывается булавками. Прическа – гулька, в которую также можно засунуть что-то, что сымитирует булавки – например, палочки для суши.
Для примера, показываем несколько идей макияжа для куклы-вуду.
Образы вампиров и ведем также очень легко повторить – темный наряд, темный макияж и клики для вампира, а для ведьмы – шляпка. Для наглядности вот Вам несколько примеров.
А вот как можно сделать шляпку:
Идеи для образов на Хэллоуин можно перечислять часами, но не намного ли проще просто посмотреть на них.
Надеемся, что вы выбрали себе подходящий образ и с легкостью его повторили.
Если Вы решили проводить тематическую вечеринку у себя дома, то Вам пригодятся советы по украшению дома к Хэллоину.
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