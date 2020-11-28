С приходом холодов: Андре Тан рассказал, как выбрать трендовый свитер

Недавно известный украинский дизайнер Андре Тан советовал полным женщинам, как правильно одеваться и оставаться в тренде, а теперь модельер готовит модниц к холодам.

На своей личной странице в Инстаграме Тан подробно описал, как не прогадать с выбором трендового свитера, а также с чем сочетать данную вещь.

"На прошлой неделе уже выпал снег, а через месяц пора покупать новогоднюю елку! Да-да, самое время присмотреть себе трендовый свитер", - заявил дизайнер.

Как правильно выбрать свитер - советы Андре Тана:

Экспериментируйте с умом

Забудьте о перфорации на свитерах, это как минимум странно. В этом сезоне настоящим хитом стали свитеры с рукавами-буфами, манжетом-резинкой и длинными свободными рукавами.

Но надо быть осторожным - пропорции легко нарушить.

Правильный оверсайз

Не стоит путать модный оверсайз с откровенными балахонами вроде "висящих" бесформенных моделей из тонкого трикотажа. Пусть ваш свитер и велик вам на пару размеров, но он должен иметь четкую форму и не висеть на вас как мешок. Дайте волю фантазии: однотонный, с рисунком, объемной вязки - вариантов миллион.

Меняем бусы на молнии

Свитеры с отделкой стразами, бисером или пайетками уже не актуальны. Всю эту "роскошь" приберегите для Нового года! Такой яркий декор делает простую вещь "сложной", а также лишает ее универсальности. В качестве альтернативы стоит рассмотреть модели с молнией - настоящий хит текущего сезона.

В тренде фактура

Свитеры "травка" имеют длинный ворс, который придает изделию своеобразную фактурность. Но они прибавляют фигуре дополнительный объем и уже не в тренде. Обратите внимание на свитеры с косами, под бархат, из ангоры, с разными переплетениями и резинками.

Инвестиция года

Если хотите положить деньги в швейцарский банк - купите себе кардиган. Вариантов масса: длинные кардиганы, яркие принтованные модели с эксцентричными узорами, рисунками, надписями и абстракциями.

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