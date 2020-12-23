Новогодний маникюр 2021: красивые идеи дизайна на короткие и длинные ногти (фото)

Каждая девушка в Новый год хочет выглядеть потрясающе. А для этого нужно продумать свой образ до мелочей. Одним из таких составляющих идеального новогоднего образа является маникюр.

Какой же маникюр стоит сделать на Новый год 2021?

Хозяином наступающего года является Белый Металлический Бык. Так, что при выборе новогоднего маникюра стоит подумать, как бы ему угодить. А «Телеграф» Вам в этом поможет.

Любимые цвета нового символа года – белый и серый. Так, что спокойно можно выбирать все их тона. Плюс к ним, можно добавить золотистые, песочные, бежевые и пастельные оттенки. Также, можно выбрать глубокие оттенки, максимально приближенные к природным цветам. А так, как хозяин Бык, от красных ногтей стоит отказаться.

Беспроигрышный вариант для встречи Нового 2021 года –маникюр с золотом или серебром. Ноготки можно украсить блестками, фольгой, глиттером, шиммером или паутинкой в подобном тоне.

Также, можно украсить ногти новогодним дизайном с оленями, елками, снеговиками, белыми медведями, мишками Тедди, елочными игрушками, снежинками и, конечно же, символом года – бычком.

Что касается модной формы ногтей, то на пике остается миндаль и овал, все реже встречается квадратные и острые ноготки.

Примеры маникюра на Новый год:

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