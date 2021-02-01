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Когда стричь и красить волосы в феврале 2021: советы астролога по лунному календарю

Когда стричь и красить волосы в феврале 2021: советы астролога по лунному календарю
05:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Начал свой отсчет последний месяц зимы 2020-2021 года, и, несмотря на погодные капризы, многие уже чувствуют веяния наступающей весны. И обдумывают возможные изменения в своем стиле перед новой порой года.

Астролог Катарина Гаранина рассказала "Телеграфу", в какие дни февраля лучше всего экспериментировать со своими волосами по лунному календарю.

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"Настал период Ретроградного Меркурия, который продлится до 21 февраля. Поэтому я не рекомендую до этого времени идти к новым мастерам красоты. Выбирайте только проверенные опытом салоны, парикмахеров и beauty-фей, чтобы не было неожиданностей", - советует Катарина.

 
 
 
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Публикация от Астропсихолог ☉ Таролог (@kramantina)

 

По ее словам, последний зимний месяц порадует нас на изобилие удачных дней для стрижки, окрашивания и уходовых, восстанавливающих процедур для волос.

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Стрижки для укрепления волос и сохранения формы лучше делать 1, 2, 3, 8 февраля, рассказывает астролог.

Если же цель - рост волос, то благоприятные дни для стрижки наступят во второй половине месяца: 17-21, 25 и 26 февраля.

Для окрашивания подойдут: 8-9, 17-21, 25-28 февраля.

Оздоровительные и питательные процедуры для волос можно проводить: 1-3, 8-9, 17-28 февраля.

Напомним, ранее астролог Катарина Гаранина рассказывала "Телеграфу", что значит понятие ретроградного Меркурия, и как воспользоваться этим периодом, чтобы привлечь удачу.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Все по теме:

Прически, Астролог, Лунный календарь, Стрижки, Астропрогноз, Календарь стрижек, Катарина Гаранина.
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