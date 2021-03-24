Нежность, свежесть и лаконичность: весенние тренды маникюра 2021 (фото)

Весна - время изменений. Меняется не только природа, но и многие девушки стремятся “снять с себя” зимний образ и “обновиться”. Какие же тренды актуальные весной 2021 года.
Весенний маникюр в 2021 будет максимально лаконичным, нежным и свежим. Нейл-мастера отмечают, что лучшими оттенками маникюра станут цвета пастельной гаммы, мятный, бирюзовый, голубой, синий кобальт, ниагара, лиловый и фиолетовый. Также, в весеннем маникюре 2021 есть место и для ярких неоновых оттенков.
В решении нейл-техник, то выбирать можно практически любой дизайн: с декором, стразами, фольгой, камифубуки, хрустально крошкой или втиркой. Также отлично будет смотреться омбре и френч.
Не стоит забывать о нежном и трендовом весеннем маникюре с веточками, листочками и цветочками.
"Телеграф" собрал красивые варианты дизайна, которые непременно украсят Ваши ручки.
Кстати, напомним, что 24 марта отмечается профессиональный праздник мастера маникюра. "Телеграф" собрал красивые поздравления, которыми можно поздравить свою маникюрщицу.