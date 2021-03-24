Скачать
Среда, 24.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан
Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан
Клубы дыма валят один за другим: в центре Киева горит одно из старейших зданий (фото и видео)
Клубы дыма валят один за другим: в центре Киева горит одно из старейших зданий (фото и видео)
В Нью-Йорке коронавирус забрал жизнь 103-летней Заслуженной артистки Украины: что о ней известно
В Нью-Йорке коронавирус забрал жизнь 103-летней Заслуженной артистки Украины: что о ней известно
Картина с упавшим на автомобиль "Суперкотом" выставлена на аукцион: известно, на что пойдут вырученные средства
Картина с упавшим на автомобиль "Суперкотом" выставлена на аукцион: известно, на что пойдут вырученные средства

Нежность, свежесть и лаконичность: весенние тренды маникюра 2021 (фото)

Нежность, свежесть и лаконичность: весенние тренды маникюра 2021 (фото)
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Весна - время изменений. Меняется не только природа, но и многие девушки стремятся “снять с себя” зимний образ и “обновиться”. Какие же тренды актуальные весной 2021 года.  

Весенний маникюр в 2021 будет максимально лаконичным, нежным и свежим.  Нейл-мастера отмечают, что лучшими оттенками маникюра станут цвета пастельной гаммы, мятный, бирюзовый, голубой, синий кобальт, ниагара, лиловый и фиолетовый. Также, в весеннем маникюре 2021 есть место и для ярких неоновых оттенков.  

В решении нейл-техник, то выбирать можно практически любой дизайн: с декором, стразами, фольгой, камифубуки, хрустально крошкой или втиркой. Также отлично будет смотреться омбре и френч.  

Не стоит забывать о нежном и трендовом весеннем маникюре с веточками, листочками и цветочками. 

"Телеграф" собрал красивые варианты дизайна, которые непременно украсят Ваши ручки. 

Кстати, напомним, что 24 марта отмечается профессиональный праздник мастера маникюра. "Телеграф" собрал красивые поздравления, которыми можно поздравить свою маникюрщицу. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 148

Все по теме:

Мода, Маникюр, Тренды, Весенний маникюр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смертельное ЧП с бомбардировщиком под Калугой: названы возможные причины
02 Яркие открытки и поздравления на День мастера маникюра 2021
03 Раскол в "Голосе": чего требует группа Юрчишина и причем здесь Притула
04 Под Одессой посреди улицы умерла женщина: в сети говорят, она была военной и только вакцинировалась
05 Маски на улице обязательны, но не для всех: нюансы новых ограничений для "красной" зоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил глав РГА &quot;в связи с окончанием срока полномочий президента&quot;: СМИ возбудились, но зря
Зеленский уволил глав РГА "в связи с окончанием срока полномочий президента": СМИ возбудились, но зря
&quot;Вы чего сюда приперлись? Мы - Украина&quot;: женщина ответила на агитацию ростовских казаков в Покровске (видео)
"Вы чего сюда приперлись? Мы - Украина": женщина ответила на агитацию ростовских казаков в Покровске (видео)
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Претензии оккупантов Крыма к Украине &quot;перевалили за триллион рублей&quot;
Претензии оккупантов Крыма к Украине "перевалили за триллион рублей"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь