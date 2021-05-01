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Лунный календарь стрижек и маникюра на май 2021 года: благоприятные дни

Лунный календарь стрижек и маникюра на май 2021 года: благоприятные дни
01:24 Сегодня Телеграф Фото: allthingshair

Лунный календарь стрижек на май 2021 года поможет вам выбрать наиболее благоприятное время для стрижки и покраски волос, а также для маникюра.

По мнению астрологов, выбрав благоприятные сутки для красоты, вы сможете сохранить свои жизненные силы и избавиться от всего отрицательного, что есть в ваших мыслях и душе.

"Телеграф" рассказывает, когда благоприятней всего делать манипуляции с волосами и ногтями в последнем весенним месяце.

На растущую луну, которая будет длиться с 12 по 25 мая 2021 года, рост волос обычно ускоряется, а на убывающую - замедляется, но дольше сохраняется форма прически.

Благоприятные дни для стрижки: 1, 12, 13, 15-17, 19, 21-23, 28, 29 мая.

Неблагоприятные дни для стрижки: 5, 6, 11, 16, 17, 23 31 мая.

Благоприятные дни для окраски волос: 2, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 мая.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 2, 16, 21, 28 и 30 мая.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Маникюр, Календарь стрижек, Мода 2021.
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