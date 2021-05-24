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Какой должна быть длина вещей для разных типов фигуры: советы Андре Тана (инфографика)

Какой должна быть длина вещей для разных типов фигуры: советы Андре Тана (инфографика)
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram Андре Тана

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно ошарашил поклонников новостью о разводе с женой после 9 лет супружеской жизни, продолжает давать ценные советы о моде.

На своей личной странице в Инстаграме модельер показал на инфографике, какой должна быть правильная длина вещей для каждого типа женской фигуры.

Андре Тан предупредил, что большинство людей не являются представителями "чистого" типа фигуры. Поэтому воспринимать его рекомендации по поводу длины одежды нужно с легкостью, понимая свои акцентные места и важность баланса.

Итак, существует 5 основных типов фигуры:

  • Песочные часы: баланс бедер и груди/плеч; тонкая талия; вес распределяется равномерно.

  • Круг: узкие бедра и стройные ноги; плечи пропорциональны бедрам; талия не обозначена, может немного выходить за бедра.

  • Перевернутый треугольник: широкие плечи; узкие бедра; стройные ноги; часто объемные руки в верхней части.

  • Треугольник: узкие плечи и грудная клетка; узкая талия; широкие бедра; объемные икры; чаще всего короткие ноги пропорционально туловищу.

  • Прямоугольник: бедра на уровне плечей, нечеткая талия, равномерное распределение веса (очень спортивная фигура).

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшая жена Антре Тана восхитила образом с жемчужными серьгами.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Андре Тан, Мода 2021.
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