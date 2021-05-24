Какой должна быть длина вещей для разных типов фигуры: советы Андре Тана (инфографика)

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно ошарашил поклонников новостью о разводе с женой после 9 лет супружеской жизни, продолжает давать ценные советы о моде.
На своей личной странице в Инстаграме модельер показал на инфографике, какой должна быть правильная длина вещей для каждого типа женской фигуры.
Андре Тан предупредил, что большинство людей не являются представителями "чистого" типа фигуры. Поэтому воспринимать его рекомендации по поводу длины одежды нужно с легкостью, понимая свои акцентные места и важность баланса.
Итак, существует 5 основных типов фигуры:
Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшая жена Антре Тана восхитила образом с жемчужными серьгами.