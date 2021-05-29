Когда лучше стричь волосы и делать маникюр в июне 2021: названы благоприятные дни

Когда хорошо делать стрижку, красить волосы или делать маникюр? Задумывались ли вы, как выбрать благоприятные дни для манипуляций с волосами и ногтями?

Хорошая стрижка и ухоженные ногти могут надолго подарить человеку заряд энергии и уверенность. Выбрав самый благоприятный день для посещения салона красоты, вы также можете избавиться от негатива, обрести гармонию с собой и внешним миром.

"Телеграф" рассказывает, когда благоприятней всего делать стрижку, покраску волос и маникюр в первом месяце лета.

Напомним, что на растущую луну рост волос обычно ускоряется, а на убывающую - замедляется, но дольше сохраняется форма прически.

Благоприятные дни для стрижки: 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24 июня.

Неблагоприятные дни для стрижки: 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 27, 28, 30 июня.

Благоприятные дни для окраски волос: 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30 июня.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 июня.