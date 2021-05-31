Какие купальники модные в 2021 году: советы стилиста по выбору актуальных моделей бикини

Ну вот и наступило лето. На улице становится еще теплее, а на пляжах появляется все больше и больше загорающих. А еще, все активно готовятся к отпускам. И каждая модница, конечно же, должна знать, какие купальники актуальные в 2021 году, а с какими стоит распрощаться.

Стилист Екатерина Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала пост, в котором наглядно показала, какие купальники модные в 2021 году, а какие уже устарели.

Самый главный признак неактуального купальника - это его перегруженность.

Купальники в спортивном стиле всегда актуальные, но нужно помнить, что выглядят они красивее, когда остаются в своей стилистике. Цветочный принт их не красит.

С цветочной тематикой также стоит быть осторожнее.

Что касается животных принтов, тут все достаточно просто. Сами по себе они очень актуальны, и дополнительный декор им не нужен.

Абстракции, геометричные принты на купальниках тоже очень распространение. Помните, что при выборе такого купальника главное правило - чем проще, тем лучше.

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