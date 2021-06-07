Какую обувь выбрать этим летом: советы от дизайнера Андре Тана

Известный украинский дизайнер Андре Тан продолжает учить модниц красиво, а главное модно одеваться.
На своей странице в Инстаграм модельер наглядно показал, какую обувь стоит приобрести на лето 2021. А также отметил те модели, которые являются базовыми и не выходят из моды (по крайней мере пока что). Ну и конечно же обратил внимание ну обувь, от которой уже лучше избавиться.
"Какую обувь выбрать этим летом? Устарело, база и хитяра!" - пишет Андре Тан.
Ранее, "Телеграф" писал, что модельер показал на инфографике, какой должна быть правильная длина вещей для каждого типа женской фигуры. Напомним, что всего таких типов пять: Песочные часы, Круг, Перевернутый треугольник, Треугольник и Прямоугольник.