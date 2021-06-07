Какую обувь выбрать этим летом: советы от дизайнера Андре Тана

Известный украинский дизайнер Андре Тан продолжает учить модниц красиво, а главное модно одеваться.

На своей странице в Инстаграм модельер наглядно показал, какую обувь стоит приобрести на лето 2021. А также отметил те модели, которые являются базовыми и не выходят из моды (по крайней мере пока что). Ну и конечно же обратил внимание ну обувь, от которой уже лучше избавиться.

"Какую обувь выбрать этим летом? Устарело, база и хитяра!" - пишет Андре Тан.

Босоножки на низком каблуке

Босоножки на высоком каблуке

Шлепанцы

Мюли

Кроксы

Балетки

Сандали

Ранее, "Телеграф" писал, что модельер показал на инфографике, какой должна быть правильная длина вещей для каждого типа женской фигуры. Напомним, что всего таких типов пять: Песочные часы, Круг, Перевернутый треугольник, Треугольник и Прямоугольник.