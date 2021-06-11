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Как нельзя выглядеть этим летом: Андре Тан указал на главные модные ошибки (фото)

Как нельзя выглядеть этим летом: Андре Тан указал на главные модные ошибки (фото)
Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Андре Тана

Украинский модельер Андре Тан, который недавно рассказал о разводе с женой Алиной Харечко, продолжает помогать своим поклонницам выглядеть безупречно при любых обстоятельствах, а также уберегать их от основных модных ошибок, способных разрушить любой образ.

38-летний модельер в своем новом посте в Инстаграме рассказал, какие вещи и аксессуары становятся антитрендовыми в летнее время года, будто обтягивающая одежда, или "офисные" вьетнамки.

Модные ошибки, которые мы совершаем летом:

  • Одеваемся неуместно

Если зимой все примерно понимают, какая одежда на работе будет уместной, то летом ситуация меняется кардинально. Кто-то отдает предпочтение пляжным вариантам (короткие рваные шорты и футболки сюда же), а кто-то пускает в ход топы с открытыми плечами и широкие юбки. Не забывайте о дресс-коде даже когда вы чувствуете себе плавленым сырком!

  • Носим просвечивающую одежду на ярком солнце

Летом никуда без тонких натуральных тканей, коварство которых не стоит недооценивать. Так, вещи, которые нам при одном свете могут показаться полупрозрачными, на солнце могут обнажить все, что под ними. Всегда проверяйте, как выглядит ваша юбка или платье, встав в ней перед окном с солнечной стороны.

  • Носим слишком узкое

Узкая одежда летом - чудовищное недоразумение. В ней же попросту очень жарко! Оставляя тело без дистанции с одеждой, вы лишаете его нормального теплообмена, только способствуя перегреву. Бандажные платья, юбки "в обтяг" и все другие плотно прилегающие вещи отправьте на заслуженный отдых. В моде - свободные силуэты и оверсайз!

  • Носим джинсы из плотного денима

Часто бывает так, что одну и ту же пару мы носим и зимой, и летом. В ваших любимых темно-синих джинсах из плотного денима летом можно просто свариться. Плюс смотрятся в образе они "тяжело"! Подберите на замену плотным джинсам брюки из льна или просторные кюлоты.

  • Подбираем неправильные аксессуары

Здесь я имею в виду сумки с ручкой в форме цепи, а также уже полюбившиеся вам массивные кольца и ожерелья - они сильно нагреваются на солнце и носить их становится попросту мучительно. Приберегите до осени! Лучше заменить их на натуральные металлы, нитку жемчуга или хендмейд украшения.

  • Ошибаемся с обувью и недооцениваем важность педикюра

К подбору обуви летом нужно относиться тщательно, иначе все лето будете обклеивать ноги пластырями. Вам не должно быть в ней жарко, однако офисный дресс-код не приветствует ваши любимые вьетнамки.

Какую обувь выбрать этим летом: советы от дизайнера Андре Тана

Идеальным вариантом обуви для рабочих будней летом станут лоферы или туфли на kitten heel. Помните, что педикюр летом необходимо делать чаще: агрессивная внешняя среда и ухоженная кожа ног практически несовместимы.

Ранее Андре Тан объяснил, какой длины должны быть вещи по типу фигуры.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Стиль, Андре Тан, Мода 2021.
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