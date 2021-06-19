Какой купальник выбрать на лето-2021: модные советы Андре Тана для каждой фигуры (фото)

Готовясь к летнему сезону отпусков, женщины спешат в фитнес-клубы, к косметологам и массажистам, чтобы в новом купальнике выглядеть на все сто. Выбор хорошего, стильного и удобного купальника - задача не из легких. Наверное, вы не раз в поисках именно своего купальника, перемерили их целую кучу, потратив уйму времени и нервов.

Украинский дизайнер Андре Тан, который указал на главные модные ошибки в выборе летней одежды, рассказал в Инстаграме о материалах купальника, а также все о коррекции фигуры с помощью купальника.

Неон. Хитяра - микс разных неоновых оттенков в одном. Есть небольшое "но": неон хорошо смотрится лишь на загорелой коже.

Завязки. И чем больше, тем лучше. Особенно если речь идет о классическом варианте бикини (тот самый, в котором минимум ткани), но с очень длинными шнурками. Их можно обернуть вокруг талии на несколько раз или же попробовать надеть в стиле Кендалл Дженнер - перевернув верх от купальника "вверх ногами", скрестив на груди.

Принт "мелкий цветочек". Особенно нежно и женственно будет смотреться цельный купальник.

Минимализм. Однотонный купальник лаконичного кроя без декоративных элементов. Слитный или раздельный - неважно.

Кроше. Вязаные или трикотажные купальники возвращаются. Верх от такого купальника также можно использовать в качестве топа с шортами, юбками, джинсами.

Terry Cloth. Текстура может быть разной: напоминать вафельное полотенце, гофрированную бумагу, шелк, который погладили при слишком большой температуре - это все подходит. Такая ткань всегда будет визуально немного увеличивать ваши объемы.

Коррекция фигура с помощью купальника

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